حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة العامة بالكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 30 أيلول (بترا)- نظمت هيئه شباب كلنا الأردن في محافظة الكرك اليوم السبت، جلسة حوارية بعنوان"الشباب والمشاركة في الحياه العامة" بمشاركة عدد من الشباب الناشطين من مختلف أنحاء المحافظة.
وأكد وزير الداخلية مازن الفراية خلال ترؤسه الجلسة على دور الشباب الفعّال في بناء الأردن القادر على مواجهة التحديات وضرورة استثمار طاقاتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تشكل ترجمة حقيقية لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وحرصه المستمر على تفعيل دور الشباب في مجالات عدة، خاصه في عملية التحديث السياسي ليتجلى ذلك من خلال إقرار العديد من النصوص التشريعية الناظمة للعمل السياسي والحزبي في الأردن.
ودعا الفراية الشباب إلى ضرورة التفكير الجدّي بالانضمام للأحزاب السياسية والتفاعل مع العمل الحزبي في الأردن، لافتا إلى أن قانون الأحزاب الجديد منح الجميع الحرية المطلقة للانضمام الى الأحزاب السياسية ولم يعد هنالك أي خوف من الانتساب إليها.
وقال إن هناك المزيد من اللقاءات الأخرى التي تسعى لتفعيل قنوات الاتصال مع الشباب لمعرفة آرائهم ومواقفهم ودعمها من خلال توفير الأدوات اللازمة لذلك.
وتخلل الجلسة أسئلة واستفسارات عن قانوني الأحزاب الجديد والانتخاب، أجاب عنها الفراية بكل شفافية ووضوح.
- (بترا)
م ع/ب ع/ ع ط
30/09/2023 23:10:07
MENAFN30092023000117011021ID1107170137
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