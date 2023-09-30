حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة العامة بالكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 30 أيلول (بترا)- نظمت هيئه شباب كلنا الأردن في محافظة الكرك اليوم السبت، جلسة حوارية بعنوان"الشباب والمشاركة في الحياه العامة" بمشاركة عدد من الشباب الناشطين من مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية خلال ترؤسه الجلسة على دور الشباب الفعّال في بناء الأردن القادر على مواجهة التحديات وضرورة استثمار طاقاتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تشكل ترجمة حقيقية لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وحرصه المستمر على تفعيل دور الشباب في مجالات عدة، خاصه في عملية التحديث السياسي ليتجلى ذلك من خلال إقرار العديد من النصوص التشريعية الناظمة للعمل السياسي والحزبي في الأردن.

ودعا الفراية الشباب إلى ضرورة التفكير الجدّي بالانضمام للأحزاب السياسية والتفاعل مع العمل الحزبي في الأردن، لافتا إلى أن قانون الأحزاب الجديد منح الجميع الحرية المطلقة للانضمام الى الأحزاب السياسية ولم يعد هنالك أي خوف من الانتساب إليها.

وقال إن هناك المزيد من اللقاءات الأخرى التي تسعى لتفعيل قنوات الاتصال مع الشباب لمعرفة آرائهم ومواقفهم ودعمها من خلال توفير الأدوات اللازمة لذلك.

وتخلل الجلسة أسئلة واستفسارات عن قانوني الأحزاب الجديد والانتخاب، أجاب عنها الفراية بكل شفافية ووضوح.

- (بترا)

م ع/ب ع/ ع ط

30/09/2023 23:10:07