اختتام فعاليات مهرجاني الوفاء وشارع الثقافة في الرصيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 30 أيلول (بترا)- اختتمت اليوم السبت فعاليات مهرجان الوفاء للرصيفة في موسمه الأول الذي نظمته بلدية الرصيفة تكريما للشخصيات البارزة في اللواء بمختلف القطاعات بهدف تكريمهم لما بذلوه من جهود في خدمة المدينة وأبنائها.

كما اختتمت فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه الخامس والذي نظمته جمعية ابناء الرصيفة الثقافية/صالون الرصيفة الثقافي ضمن الأنشطة الثقافية التي تقام في لواء الرصيفة بمشاركة عدد من الهيئات الثقافية ورعاية مديرية ثقافة محافظة الزرقاء.

وحضر حفل الختام الذي أقيم في حديقة الملك عبدالله الثاني عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة إضافة لممثلي عدد من الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية في اللواء.

وثمن رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي الاهتمام الذي يبديه مجتمع الرصيفة للثقافة والفنون ومشاركته في كافة الفعاليات وحضوره المميز فيها، تعبيرا عن شغفه للفرح في مختلف الأحداث.

وأبدى رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان شارع الثقافة عمر قاسم ارتياحه للفعاليات التي أقيمت وحجم المشاركة الجيد من قبل المواطنين على مدار ثلاثة أيام هي مدة المهرجان.

واشتملت فعاليات اليوم الأخير على فقرات شعرية قدمها عدد من الشعراء وكتاب النصوص الأدبية القصيرة, اضافة لفقرات المسرح المفتوح وفقرة مسابقات رياضية وترفيهية للأطفال.

وشاركت عدد من سيدات المجتمع المحلي في الرصيفة من الأسر المنتجة ببازار خيري قدموا فيه منتجاتهم المتنوعة، فيما جرى تكريم شخصيات من اللواء.

--(بترا)

رن/ب ع/ ع ط

30/09/2023 22:58:24

