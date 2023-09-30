اختتام فعاليات مهرجاني الوفاء وشارع الثقافة في الرصيفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 30 أيلول (بترا)- اختتمت اليوم السبت فعاليات مهرجان الوفاء للرصيفة في موسمه الأول الذي نظمته بلدية الرصيفة تكريما للشخصيات البارزة في اللواء بمختلف القطاعات بهدف تكريمهم لما بذلوه من جهود في خدمة المدينة وأبنائها.
كما اختتمت فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه الخامس والذي نظمته جمعية ابناء الرصيفة الثقافية/صالون الرصيفة الثقافي ضمن الأنشطة الثقافية التي تقام في لواء الرصيفة بمشاركة عدد من الهيئات الثقافية ورعاية مديرية ثقافة محافظة الزرقاء.
وحضر حفل الختام الذي أقيم في حديقة الملك عبدالله الثاني عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة إضافة لممثلي عدد من الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية في اللواء.
وثمن رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي الاهتمام الذي يبديه مجتمع الرصيفة للثقافة والفنون ومشاركته في كافة الفعاليات وحضوره المميز فيها، تعبيرا عن شغفه للفرح في مختلف الأحداث.
وأبدى رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان شارع الثقافة عمر قاسم ارتياحه للفعاليات التي أقيمت وحجم المشاركة الجيد من قبل المواطنين على مدار ثلاثة أيام هي مدة المهرجان.
واشتملت فعاليات اليوم الأخير على فقرات شعرية قدمها عدد من الشعراء وكتاب النصوص الأدبية القصيرة, اضافة لفقرات المسرح المفتوح وفقرة مسابقات رياضية وترفيهية للأطفال.
وشاركت عدد من سيدات المجتمع المحلي في الرصيفة من الأسر المنتجة ببازار خيري قدموا فيه منتجاتهم المتنوعة، فيما جرى تكريم شخصيات من اللواء.
--(بترا)
رن/ب ع/ ع ط
30/09/2023 22:58:24
MENAFN30092023000117011021ID1107170136
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