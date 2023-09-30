النواب الأميركي يتبنى إجراء لتمويل طارئ تجنبا للإغلاق

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 30 أيلول ( بترا )- تبنى مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، إجراء لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الإدارة الفدرالية، قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق، بحسب واشنطن تايمز .

وأحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ، حيث جاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الأمر الذي أيده الديمقراطيون.

--(بترا)

ب خ/ب ع/ ع ط

30/09/2023 22:40:53