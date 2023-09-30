الحسين للسرطان تنفذ فعالية بيئية صحية بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 30 أيلول (بترا)- نفذ مثقفو التوعية بمؤسسة الحسين للسرطان وبالتعاون مع جالكسي بارك إربد مساء اليوم السبت، فعالية بيئية صحية ضد السرطان بعنوان "فكّر بالأخضر" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الصحية.
وخلال الفعالية التي حضرها حشد من المواطنين بمحافظة إربد، تم توزيع منشورات توعوية عن مرض السرطان، فيما قامت العاملات في مجال التثقيف من مؤسسة الحسين للسرطان بشرح مفصل عن مخاطر ومسببات السرطان، وأهمها خطر التدخين على صحة وجسم الإنسان.
كما اشتملت الفعالية على تنظيم مسابقة علمية بعنوان "سؤال وجواب"، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور الحضور.
وفي نهاية الفعالية تم توزيع العديد من الجوائز والهدايا على المشاركين الفائزين.
يشار الى أن هذه الفعالية تأتي ضمن حملة تنفذها مؤسسة الحسين للسرطان، والتي تهدف الى تشجيع الأفراد والشركات والمؤسسات على المشاركة في تنفيذ مبادرات فردية وجماعية لتقليل الأثر البيئي والصحي لتلوث الهواء، مع ضرورة تبني سلوكات صحية تساهم في الحفاظ على البيئة من خلال مكافحة التدخين والتقليل من عوامل تلوث الهواء.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
30/09/2023 22:37:44
MENAFN30092023000117011021ID1107170134
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