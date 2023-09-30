في حفل تأبينه شخصيات وطنية تستذكر مناقب الراحل الدكتور عبدالسلام المجالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا) - ليث المومني - أقيم في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب اليوم السبت، حفل تأبين لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي، استذكر فيه المتحدثون مناقب ومآثر الراحل وسيرته ومسيرته الحافلة بالإنجازات.

وحضر الحفل سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء وسمو الأميرة دينا مرعد، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف الزريقات، وعدد من رؤساء الحكومات والوزراء السابقين، وعدد كبير من الشخصيات الوطنية والنواب والأعيان، وممثلو الفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية من مختلف أنحاء المملكة.

واستذكر المتحدثون في الحفل مناقب ومآثر الراحل وسيرته ومسيرته الحافلة بالإنجازات، كأحد رجالات الوطن الذين لعبوا دورا بارزا في بناء مؤسساته الصحية والتعليمية، باعتباره أول طبيب عسكري في القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي-، وصولا الى تسلمه رئاسة الوزراء في عهد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

واستعرض رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة مناقب الفقيد، مؤكدا أنه كان شخصية ما وهنت ولا استكانت للظروف، فقد كان صاحب أفكار استشرافية، وداعما للقيادات الإدارية المتميزة في جميع المواقع التي تقلدها كوزير للصحة، وطبيب في الخدمات الطبية الملكية، ومن ثم رئيسا للوزراء، ليكون مع الرعيل الأول من بناة الأردن وساسته الذين جبلوا على حب الوطن والعطاء والانتماء وأصبحوا فيما بعـد رجال دولة من الطراز الرفيع أصحاب رؤى ومشاريع ترجمت بعظيم الإنجازات.







وقال الروابدة، إن الراحل الكبير، الذي اتسم بولائه الوطني، وكان طبيا وإداريا وأكاديميا وسياسيا وقياديا ناجحا بامتياز، استوعب جميع من عملوا معه، وكان مرجعية لهم، وصاحب رؤية، وحوارات ناعمة ومتناغمة، بعيدا عن المناكفات والصدامات، همه الوطن وأبنائه وخدمة قيادته، مؤمنا بشعار الله الوطن الملك.

ووصف العين الدكتور يوسف القسوس الراحل المجالي برجل الدولة، مؤكدا أنه كان في طليعة القيادات الوطنية الإدارية والطبية، وارتبطت سيرته بإنجازات الوطن المختلفة في كل المراحل، فكانت النهضة التي فجرها الشريف الحسين بن علي قـد أيقظت ضمائر الشبان بالشعور القومي، فتأثر الراحل بالحركة السياسية والحزبية فثار حسه الوطني والتحق بالجيش العربي للمواجهة، فكان أول طبيب أردني يعمل في الجيش، وعين برتبة ملازم أول في الكتيبة الخامسة في رام الله.







ووصف الدكتور القسوس الراحل المجالي بالطبيب المستشرف، الذي عمل بكل شغف وإخلاص للتطوير والتحديث، وبناء المستشفيات العسكرية، والصروح العلمية الطبية، مشيرا الى دوره في إنشاء مدينة الحسين الطبية، واستحداث مركز متخصص لجراحة القلب فيها، وإيجاد التأمين الصحي لعائلات العاملين في القوات المسلحة الأردنية -وإدخال دراسة التمريض للإناث في كلية الأميرة منى، وغيرها من الإنجازات والمبادرات العديدة والكبيرة.

واستعرض المؤرخ والأكاديمي الدكتور محمد عدنان البخيت، سيرة الراحل أثناء تسلمه رئاسة الجامعة الأردنية، ودوره في إنشاء أول كلية طب في المملكة واعتماد نظام الساعات المعتمدة للدراسة باعتياره نظاما يسمح للطلبة بدراسة ما يحقق رغبتهم وطموحهم العلمي، واعتماد الفصل الصيفي للدراسة، وصولا لإنشاء كلية الأميرة منى للتمريض.







وقال البخيت " كانت الجامعة الأردنية أقرب المؤسسات الى قلبه، فقد أحب مسيرتها منذ نشأتها، وأنشأ فيها عشر كليات منها كلية الطب والتمريض والهندسة والتربية والزراعية والحقوق والصيدلة وطب الأسنان والشريعة.

كما تحدث في الحفل نجل الفقيد سامر المجالي، مستعرضا حياة الفقيد كأب وزوج وعلاقته مع أبنائه الثلاثة وأحفاده، مستذكرا مراحل حياته منذ إنهاء دراسته الثانوية وحين عمل كاتباً ماليا، لينتقل بعدها إلى جامعة دمشق في سوريا لدراسـة الطـب وتحقيق حلمه.

وعرض خلال الحفل، مادة فلمية، تحدث فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، وأمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، وعدد من رؤساء الحكومات والوزراء السابقين، أشادوا فيها بمناقب الفقيد كشخصية وطنية وعربية، تميزت بالروح القيادية، والحرص على خدمة وطنه، والدفاع عن مصالحه.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الاسبق صخر دودين، الذي تولى عرافة الحفل استذكر مناقب الفقيد المجالي، ومسيرته الوطنية والعسكرية والسياسية والأكاديمية الحافلة بالعطاء والإنجازات طيلة عقود من الزمن.







--(بترا)





ل م/ب ع/ ع ط

30/09/2023 22:15:20