أنشطة متعددة نفذتها المراكز الشبابية بمحافظة إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 30 أيلول (بترا)- نظم مركز شباب المنشية التابع لمديرية شباب إربد اليوم، ورشة عمل تدريبية بعنوان "بناء قدرات الشباب في مجال إدارة المشاريع "بحضور 20 مشاركا، ضمن الفئة العمرية من 15 - 17 عاما.
خلال الورشة تحدث المدرب أحمد البشتاوي عن أهمية عمل المشاريع الريادية الإبداعية في إنشاء أسواق جديدة تعمل على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، كما تعمل على إيجاد الحلول الإبداعية الابتكارية.
كما نظم مركز شباب الرمثا اليوم، ورشة توعوية حول "أهمية العمل التطوعي"، وذلك بحضور 20 شابا ضمن الفئة العمرية من (12- 14 عاما).
خلال الورشة تحدثت الدكتورة لانا الشبول عن أنواع العمل التطوعي وعن مفهوم العمل التطوعي وأهميته، وعن جميع مجالاته وأشكاله وأثره على الأفراد والمجتمعات المحلية.
كما اختتمت اليوم فعاليات معسكر المرشدات المنعقد في مركز شابات المزار الشمالي، وذلك بحضور 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 12-17 عاما.
خلال اللقاء قدم القائد الكشفي خالد أبو زيد نبذة عن تاريخ الحركة الكشفية في الأردن وأهميتها كحركة تطوعية تساهم في صقل طاقات وإمكانات الشابات وكشف مواهبهن وقدراتهن المختلفة.
وفي ختام المعسكر قامت جميع المشاركات بعمل تطوعي داخل المركز.
(بترا)
ع ع/ ع ط
30/09/2023 21:54:55
MENAFN30092023000117011021ID1107170132
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