أنشطة متعددة نفذتها المراكز الشبابية بمحافظة إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 30 أيلول (بترا)- نظم مركز شباب المنشية التابع لمديرية شباب إربد اليوم، ورشة عمل تدريبية بعنوان "بناء قدرات الشباب في مجال إدارة المشاريع "بحضور 20 مشاركا، ضمن الفئة العمرية من 15 - 17 عاما.

خلال الورشة تحدث المدرب أحمد البشتاوي عن أهمية عمل المشاريع الريادية الإبداعية في إنشاء أسواق جديدة تعمل على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، كما تعمل على إيجاد الحلول الإبداعية الابتكارية.

كما نظم مركز شباب الرمثا اليوم، ورشة توعوية حول "أهمية العمل التطوعي"، وذلك بحضور 20 شابا ضمن الفئة العمرية من (12- 14 عاما).

خلال الورشة تحدثت الدكتورة لانا الشبول عن أنواع العمل التطوعي وعن مفهوم العمل التطوعي وأهميته، وعن جميع مجالاته وأشكاله وأثره على الأفراد والمجتمعات المحلية.

كما اختتمت اليوم فعاليات معسكر المرشدات المنعقد في مركز شابات المزار الشمالي، وذلك بحضور 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 12-17 عاما.

خلال اللقاء قدم القائد الكشفي خالد أبو زيد نبذة عن تاريخ الحركة الكشفية في الأردن وأهميتها كحركة تطوعية تساهم في صقل طاقات وإمكانات الشابات وكشف مواهبهن وقدراتهن المختلفة.

وفي ختام المعسكر قامت جميع المشاركات بعمل تطوعي داخل المركز.

(بترا)

ع ع/ ع ط

30/09/2023 21:54:55