فرقة كباردينكا تحلق في استعراض فني راقص على مسرح المركز الثقافي الملكي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول(بترا)-بحضور سمو الأميرة سناء عاصم وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، قدمت فرقة الرقص الأكاديمية الحكومية لجمهوريةقبردينو بلقاريا في جمهورية روسيا الاتحادية "كباردينكا"، مساء اليوم السبت، حفلا استعراضيا فنيا راقصا من الموروث الفلكلوري الفني الشركسي حلقت فيه بتميز وإبداع على المسرح الرئيس بالمركز الثقافي الملكي بعمان.
وفي مستهل الحفل ألقى السفير الروسي في الأردن غليب ديسياتينكوف كلمة قال فيها؛ إن هذا الحفل يأتي احتفاءً بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الديبلوماسيةالمشتركة بين البلدين الصديقين روسيا والأردن، منوها بأنه خلال هذه الفترة نجح الطرفان بجهود مشتركة في ترسيخ وتوسيع الحوار السياسي على جميع المستويات،بفضل حسن التفاهم والصداقة الشخصية بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس فلاديمير بوتين.
ونوه في الحفل الذي حضره أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة المهندس ماهر نفش، بإحراز تقدم ملحوظ بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الثنائي ومن بينها الثقافية والإنسانية التي تعززت في الآونة الأخيرة ما اسهم بزيادة التقارب بين الشعبين الروسي والأردني، وكذلك بدور الشراكسة الأردنيين في مد الجسور بين البلدين الصديقين.
وتحدث عن فرقة "كباردينكا" التي تعد من أقدم جوقات الفلكلور في منطقة القوقاز الشمالي وهي مشهورة دوليا وتمثل روسيا في مختلف المحافل الدولية منذ عام 1965 ، وحصلت على العديد من الجوائز في المسابقات والمهرجانات الفنية والثقافية على مستوى روسيا ودوليا، كما حازت على وسامي الاستقلال ونجمة الأردن من الدرجة الأولى من المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار الى مؤتمر سانت بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع المزمع عقده في الفترة من 16 الى 18 تشرين الثاني المقبل تحت عنوان "مؤتمر الثقافات الموحدة"،داعيا الأردنيين المعنيين إلى المشاركة فيه.
بدوره لفت مدير البيت الروسي"المركز الثقافي الروسي" في عمان الدكتور الكسي بوكين الى أن يوم غد الموافق الأول من تشرين الأول يصادف مرور 80 عاما على تأسيس فرقة "كباردينكا" .
ونوه بالعلاقات الثقافية الروسية الأردنية والتي تشهد تطورا في مختلف المجالات.
وقدمت الفرقة المكونة من 19 راقصا وراقصة، 9 لوحات فنية استعراضية نهلت من الموروث الفلكلوري الشعبي الشركسي في جمهورية قبردينو بلقاريا بالاتحاد الروسي،ومنها "القافة"، و"سلاميه"، و"المزدغ" سريعة الإيقاعات والخطوات والحركات والتشكيلات الفنية.
كما قدم عازفان على آلات إيقاعية قفقاسية جملة من المعزوفات الإيقاعية بفنون وأساليب لا تخلو من المهارات الفنية والرشاقة والاحترافية وتنهل بأنغامها من الموروث القوقازي، فيما عرض احد أعضاء الفرقة فنون ومهارات إلقاء الخناجر على لوح خشبي وبأساليب مختلفة، والتي تعد من مهارات الموروث الشركسي في قبردينو بلقاريا.
وكانت سمو الأميرة سناء عاصم وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم جالتا بصحبة السفير الروسي قبل الحفل، على معروضات للأزياء والمنسوجات التراثية لجمهورية قبردينو بلقاريا.
--(بترا)
م ت/ع ط
30/09/2023 21:52:09
MENAFN30092023000117011021ID1107170131
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