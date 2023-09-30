فرقة كباردينكا تحلق في استعراض فني راقص على مسرح المركز الثقافي الملكي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول(بترا)-بحضور سمو الأميرة سناء عاصم وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، قدمت فرقة الرقص الأكاديمية الحكومية لجمهوريةقبردينو بلقاريا في جمهورية روسيا الاتحادية "كباردينكا"، مساء اليوم السبت، حفلا استعراضيا فنيا راقصا من الموروث الفلكلوري الفني الشركسي حلقت فيه بتميز وإبداع على المسرح الرئيس بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

وفي مستهل الحفل ألقى السفير الروسي في الأردن غليب ديسياتينكوف كلمة قال فيها؛ إن هذا الحفل يأتي احتفاءً بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الديبلوماسيةالمشتركة بين البلدين الصديقين روسيا والأردن، منوها بأنه خلال هذه الفترة نجح الطرفان بجهود مشتركة في ترسيخ وتوسيع الحوار السياسي على جميع المستويات،بفضل حسن التفاهم والصداقة الشخصية بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس فلاديمير بوتين.







ونوه في الحفل الذي حضره أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة المهندس ماهر نفش، بإحراز تقدم ملحوظ بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الثنائي ومن بينها الثقافية والإنسانية التي تعززت في الآونة الأخيرة ما اسهم بزيادة التقارب بين الشعبين الروسي والأردني، وكذلك بدور الشراكسة الأردنيين في مد الجسور بين البلدين الصديقين.

وتحدث عن فرقة "كباردينكا" التي تعد من أقدم جوقات الفلكلور في منطقة القوقاز الشمالي وهي مشهورة دوليا وتمثل روسيا في مختلف المحافل الدولية منذ عام 1965 ، وحصلت على العديد من الجوائز في المسابقات والمهرجانات الفنية والثقافية على مستوى روسيا ودوليا، كما حازت على وسامي الاستقلال ونجمة الأردن من الدرجة الأولى من المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار الى مؤتمر سانت بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع المزمع عقده في الفترة من 16 الى 18 تشرين الثاني المقبل تحت عنوان "مؤتمر الثقافات الموحدة"،داعيا الأردنيين المعنيين إلى المشاركة فيه.

بدوره لفت مدير البيت الروسي"المركز الثقافي الروسي" في عمان الدكتور الكسي بوكين الى أن يوم غد الموافق الأول من تشرين الأول يصادف مرور 80 عاما على تأسيس فرقة "كباردينكا" .

ونوه بالعلاقات الثقافية الروسية الأردنية والتي تشهد تطورا في مختلف المجالات.

وقدمت الفرقة المكونة من 19 راقصا وراقصة، 9 لوحات فنية استعراضية نهلت من الموروث الفلكلوري الشعبي الشركسي في جمهورية قبردينو بلقاريا بالاتحاد الروسي،ومنها "القافة"، و"سلاميه"، و"المزدغ" سريعة الإيقاعات والخطوات والحركات والتشكيلات الفنية.

كما قدم عازفان على آلات إيقاعية قفقاسية جملة من المعزوفات الإيقاعية بفنون وأساليب لا تخلو من المهارات الفنية والرشاقة والاحترافية وتنهل بأنغامها من الموروث القوقازي، فيما عرض احد أعضاء الفرقة فنون ومهارات إلقاء الخناجر على لوح خشبي وبأساليب مختلفة، والتي تعد من مهارات الموروث الشركسي في قبردينو بلقاريا.

وكانت سمو الأميرة سناء عاصم وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم جالتا بصحبة السفير الروسي قبل الحفل، على معروضات للأزياء والمنسوجات التراثية لجمهورية قبردينو بلقاريا.







--(بترا)





م ت/ع ط

30/09/2023 21:52:09