Sunday, 01 October 2023 07:25 GMT

إشهار رواية بعض الحب إثم في بيت عرار الثقافي باربد

9/30/2023 11:32:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 30 أيلول (بترا)- نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد في بيت عرار الثقافي مساء اليوم، حفلا لإشهار رواية بعنوان "بعض الحب إثم"، للكاتب مطر محمود طوالبة، وبحضور عدد كبير من جمهور الأدب والثقافة من المحافظة.
وخلال الحفل الذي أدارته الدكتورة حنين عبيدات والإعلامية أمل غوانمة، قدم الروائي هاشم غرايبة قراءة نقدية عن الرواية وقال: "إن الروائي مطر طوالبة تعمق بهذا العمل الإبداعي، وهو يقدم ملحمة روائية بكل تفاصيلها والتي سيكون لها شأن كبير في عالم الرواية".
الأديب جروان المعاني إستعان ببعض الاقتباسات من الرواية وقال: "أن هذه الرواية كانت عبارة عن مقطوعة فنية صيغت بحنكة متقنة، وإنها من صنف الروايات التي يجب أن تقرأ عدة مرات حتى تفك الغازها وتقنياتها الفنية".
الدكتورة مرام نوافلة أشارت الى أن هذه الرواية بمستوى فني عالي يتيح لها ولكاتبها أن تصنف مع الروايات المتميزة .
وفي نهاية الحفل وقع الكاتب الطوالبة نسخا من الرواية ووزعها على الجمهور الحضور، كما تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الفائزين بجائزة سحم الأدبية الثالثة.
(بترا)
ع ع/ ع ط
30/09/2023 21:46:45

MENAFN30092023000117011021ID1107170130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث