إشهار رواية بعض الحب إثم في بيت عرار الثقافي باربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 30 أيلول (بترا)- نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد في بيت عرار الثقافي مساء اليوم، حفلا لإشهار رواية بعنوان "بعض الحب إثم"، للكاتب مطر محمود طوالبة، وبحضور عدد كبير من جمهور الأدب والثقافة من المحافظة.
وخلال الحفل الذي أدارته الدكتورة حنين عبيدات والإعلامية أمل غوانمة، قدم الروائي هاشم غرايبة قراءة نقدية عن الرواية وقال: "إن الروائي مطر طوالبة تعمق بهذا العمل الإبداعي، وهو يقدم ملحمة روائية بكل تفاصيلها والتي سيكون لها شأن كبير في عالم الرواية".
الأديب جروان المعاني إستعان ببعض الاقتباسات من الرواية وقال: "أن هذه الرواية كانت عبارة عن مقطوعة فنية صيغت بحنكة متقنة، وإنها من صنف الروايات التي يجب أن تقرأ عدة مرات حتى تفك الغازها وتقنياتها الفنية".
الدكتورة مرام نوافلة أشارت الى أن هذه الرواية بمستوى فني عالي يتيح لها ولكاتبها أن تصنف مع الروايات المتميزة .
وفي نهاية الحفل وقع الكاتب الطوالبة نسخا من الرواية ووزعها على الجمهور الحضور، كما تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الفائزين بجائزة سحم الأدبية الثالثة.
(بترا)
ع ع/ ع ط
30/09/2023 21:46:45
MENAFN30092023000117011021ID1107170130
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