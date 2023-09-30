إشهار رواية بعض الحب إثم في بيت عرار الثقافي باربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 30 أيلول (بترا)- نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد في بيت عرار الثقافي مساء اليوم، حفلا لإشهار رواية بعنوان "بعض الحب إثم"، للكاتب مطر محمود طوالبة، وبحضور عدد كبير من جمهور الأدب والثقافة من المحافظة.

وخلال الحفل الذي أدارته الدكتورة حنين عبيدات والإعلامية أمل غوانمة، قدم الروائي هاشم غرايبة قراءة نقدية عن الرواية وقال: "إن الروائي مطر طوالبة تعمق بهذا العمل الإبداعي، وهو يقدم ملحمة روائية بكل تفاصيلها والتي سيكون لها شأن كبير في عالم الرواية".

الأديب جروان المعاني إستعان ببعض الاقتباسات من الرواية وقال: "أن هذه الرواية كانت عبارة عن مقطوعة فنية صيغت بحنكة متقنة، وإنها من صنف الروايات التي يجب أن تقرأ عدة مرات حتى تفك الغازها وتقنياتها الفنية".

الدكتورة مرام نوافلة أشارت الى أن هذه الرواية بمستوى فني عالي يتيح لها ولكاتبها أن تصنف مع الروايات المتميزة .

وفي نهاية الحفل وقع الكاتب الطوالبة نسخا من الرواية ووزعها على الجمهور الحضور، كما تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الفائزين بجائزة سحم الأدبية الثالثة.

(بترا)

ع ع/ ع ط

30/09/2023 21:46:45