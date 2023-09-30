اختتام معسكر المرشدات بمركز شابات المزار الشمالي

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 30 أيلول(بترا)-اختتم في مركز شابات المزار الشمالي اليوم السبت فعاليات (معسكر المرشدات) والذي استمر يومين، بحضور 20 شابة ضمن الفئة العمرية 12-17 عاما .

وعرض القائد الكشفي خالد ابو زيد تاريخ الحركة الكشفية في الأردن وأهميتها كحركة تطوعية تسهم في صقل طاقات وإمكانات الشابات وكشف مواهبهن وقدراتهن، اضافة إلى أن البرامج المقدمة في المعسكرات الكشفية تعزز شخصية المشاركات وتثري المعلومات لديهن.

واكد أن الحركة الكشفية تشجع على التعايش والاحترام للثقافات المختلفة حيث تجمع الأفراد من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية في بيئة واحدة، ما يعزز الفهم المتبادل والتسامح والتعايش السلمي.

--(بترا)

س ع/ع ط

30/09/2023 21:41:22

