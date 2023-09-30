اختتام معسكر المرشدات بمركز شابات المزار الشمالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 30 أيلول(بترا)-اختتم في مركز شابات المزار الشمالي اليوم السبت فعاليات (معسكر المرشدات) والذي استمر يومين، بحضور 20 شابة ضمن الفئة العمرية 12-17 عاما .
وعرض القائد الكشفي خالد ابو زيد تاريخ الحركة الكشفية في الأردن وأهميتها كحركة تطوعية تسهم في صقل طاقات وإمكانات الشابات وكشف مواهبهن وقدراتهن، اضافة إلى أن البرامج المقدمة في المعسكرات الكشفية تعزز شخصية المشاركات وتثري المعلومات لديهن.
واكد أن الحركة الكشفية تشجع على التعايش والاحترام للثقافات المختلفة حيث تجمع الأفراد من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية في بيئة واحدة، ما يعزز الفهم المتبادل والتسامح والتعايش السلمي.
--(بترا)
س ع/ع ط
30/09/2023 21:41:22
MENAFN30092023000117011021ID1107170129
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