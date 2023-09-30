ألمانيا تقدم 81 مليون يورو لمجموعة إيكواس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- أعلنت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولز، اليوم السبت، أن بلادها ستقدم تمويلا بقيمة 81 مليون يورو (حوالى 86 مليون دولار) إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، من أجل ترسيخ السلام والتنمية الاقتصادية.

ووفقا لما نقلت وكالة أنباء "إيكوفين" السويسرية، قالت شولز، عقب اجتماع مع وفد من مجموعة "إيكواس" في برلين"إن حلول الأزمات في منطقة غرب أفريقيا يجب أن تأتي من المنطقة نفسها".

وأشارت إلى أن "مجموعة إيكواس تعد لاعبا رئيسا في هذا المجال، ليس لأنها تقوم بدور نشط كوسيط لحل الأزمات فحسب؛ وإنما لبذلها الكثير من أجل منع هذه الأزمات".

--(بترا)





رصد / ف ق/ب ع/ ع ط

30/09/2023 21:37:09