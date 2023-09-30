ألمانيا تقدم 81 مليون يورو لمجموعة إيكواس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- أعلنت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولز، اليوم السبت، أن بلادها ستقدم تمويلا بقيمة 81 مليون يورو (حوالى 86 مليون دولار) إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، من أجل ترسيخ السلام والتنمية الاقتصادية.
ووفقا لما نقلت وكالة أنباء "إيكوفين" السويسرية، قالت شولز، عقب اجتماع مع وفد من مجموعة "إيكواس" في برلين"إن حلول الأزمات في منطقة غرب أفريقيا يجب أن تأتي من المنطقة نفسها".
وأشارت إلى أن "مجموعة إيكواس تعد لاعبا رئيسا في هذا المجال، ليس لأنها تقوم بدور نشط كوسيط لحل الأزمات فحسب؛ وإنما لبذلها الكثير من أجل منع هذه الأزمات".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
30/09/2023 21:37:09
MENAFN30092023000117011021ID1107170128
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