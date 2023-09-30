مؤتمر يناقش المشاركة السياسية والحزبية للشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 30 أيلول (بترا) – رعى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، مؤتمر المشاركة السياسية والحزبية للشباب، الذي يعقده مركز الحكم الرشيد والحياة الديمقراطية، في قاعة عمان بمدينة الحسين للشباب بمشاركة مجموعة من الشباب وعدد من الأحزاب.

وتحدث المعايطة في بداية اللقاء، حول أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات، وضرورة اسراع الأحزاب باستعدادها للمرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة البدء بالتجربة الانتخابية الحزبية حتى لو كان هناك أي نواقص أو عثرات، لا سيما وأن العملية قابلة للتطوير والتعلم من التجارب.

بدوره تحدث رئيس مركز الحكم الرشيد والحياة الديمقراطية الدكتور هايل داوود، عن أهداف المؤتمر، الذي يُعتبر الأول من نوعه للمركز، والذي يسعى من خلاله إلى تحديد نقاط الضعف والقوة في مشاركة الشباب.

وتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية، الأولى حول مشاركة الشباب "الفرص والتحديات" وتحدث فيها المفوّضان في الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور رائد العدوان والدكتورة عبير الدبابنة.

فيما ناقشت الجلسة الثانية، التشريعات السياسية "قانوني الانتخاب والأحزاب"، ونظام الأنشطة الحزبية في الجامعات، وتحدث فيها مدير مركز الحياة (راصد) الدكتور عامر بني عامر.

بينما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان خطط وبرامج الأحزاب، وتحدث فيها الأمين العام لحزب الإئتلاف الوطني، الدكتور مصطفى العماوي، إلى جانب الدكتور الداوود.

--(بترا)





م ش/ع ط

30/09/2023 21:33:44