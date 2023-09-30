مؤتمر يناقش المشاركة السياسية والحزبية للشباب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 30 أيلول (بترا) – رعى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، مؤتمر المشاركة السياسية والحزبية للشباب، الذي يعقده مركز الحكم الرشيد والحياة الديمقراطية، في قاعة عمان بمدينة الحسين للشباب بمشاركة مجموعة من الشباب وعدد من الأحزاب.
وتحدث المعايطة في بداية اللقاء، حول أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات، وضرورة اسراع الأحزاب باستعدادها للمرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة البدء بالتجربة الانتخابية الحزبية حتى لو كان هناك أي نواقص أو عثرات، لا سيما وأن العملية قابلة للتطوير والتعلم من التجارب.
بدوره تحدث رئيس مركز الحكم الرشيد والحياة الديمقراطية الدكتور هايل داوود، عن أهداف المؤتمر، الذي يُعتبر الأول من نوعه للمركز، والذي يسعى من خلاله إلى تحديد نقاط الضعف والقوة في مشاركة الشباب.
وتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية، الأولى حول مشاركة الشباب "الفرص والتحديات" وتحدث فيها المفوّضان في الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور رائد العدوان والدكتورة عبير الدبابنة.
فيما ناقشت الجلسة الثانية، التشريعات السياسية "قانوني الانتخاب والأحزاب"، ونظام الأنشطة الحزبية في الجامعات، وتحدث فيها مدير مركز الحياة (راصد) الدكتور عامر بني عامر.
بينما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان خطط وبرامج الأحزاب، وتحدث فيها الأمين العام لحزب الإئتلاف الوطني، الدكتور مصطفى العماوي، إلى جانب الدكتور الداوود.
--(بترا)
م ش/ع ط
30/09/2023 21:33:44
MENAFN30092023000117011021ID1107170127
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