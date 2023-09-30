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الخارجية تدين تدنيس نسخ من المصحف الشريف وآخرها في السويد

9/30/2023 11:32:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 30 أيلول،(بترا) - ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تكرار السماح لأحد المتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وآخرها حرق نسخة من المصحف في مدينة مالمو السويدية اليوم.

وأكدت الوزارة رفض المملكة واستنكارها الشديد لمثل هذه الأفعال التي تنتهك حرمة الرموز الدينية وتسيء إليها، ولا تؤدي إلا إلى تأجيج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، مشددة على ضرورة وقف تكرار هذه الأفعال وضرورة تجريمها، وعلى ضرورة تعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، ونبذ التطرف والتعصب، والتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا المتصاعدة.

--(بترا )

ص خ / ع ط

30/09/2023 21:31:09

MENAFN30092023000117011021ID1107170126

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