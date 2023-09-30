فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي تحيى حفلاً بالإسكندرية احتفالاً بالمولد النبوي.. الليلة

(MENAFN
- Youm7) تحيى فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى ، حفلاً إنشاديًا بمناسبة المولد النبوى اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.
وتجسد المجموعة شكل الحضرات المصرية، التي تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح، معتمدة على قصائد تنتمي للتراث الصوفي، منها "القصيدة المحمدية"، صلي يا حنان ونحن في ساحة الحسين"، و"يا لائمي مهلا"، "أيها المشتاق لاتنم"، "يا إله الكون إنا لك صومنا"، "صلي عليك الهادي"، "يامن خلقت الورى من ظلمة العدم"، "إسمع مديح النبي ترتاح"، " لو صفي لي الوقت يوما"، "حب النبي"، "مدد يا سيدة"، "إن جبرتك كسر قلبي"،ووصلةمن الذكر في حب رسول الله.
وتأسست مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف، الذين ينشدون مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محيي الدين بن عربي"، و"الحلاج"، و"ابن الفارض" وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.
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