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عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقيًا ثانيًا بدار الأوبرا 4 أكتوبر

9/30/2023 11:32:01 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا للمرة الثانية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في شهر أكتوبر، وتحديداً يوم الأربعاء 4 أكتوبر، وهو الحفل الذى سيحضره عدد كبير من محبى وعشاق الموسيقي الخاصة به.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

وتألق الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخراً، فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 31 الذى اختتم فعالياتها رافعا شعار كامل العدد لحفل الختام بحضور أكثر من 20 ألف شخص، فيما تفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.


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