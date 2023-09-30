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سمير العصفورى يشيد بزيادة عدد المسارح: هذه الصروح ستصبح شيئًا مهمًا مستقبلا

9/30/2023 11:32:00 PM
(MENAFN- Youm7) أشاد المخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري بزيادة عدد المسارح خلال السنوات الماضية، حيث وصل عدد المسارح لـ148 مسرحًا، حيث قال: ما حدث هو شيء جيد ومحترم وعظيم، فهذه الصروح ستصبح شيئًا مهمًا خلال الفترات المهمة، ولا شك أن البناء والتشييد شيء مهم خاصة أنها تقام بأعلى الإمكانيات المتطورة ولكن سعادتنا ستكمل عندما تدور وتعمل تلك المباني وتمتليء بالفرق المسرحية وتقدم 340 حفلة خلال العام.



يذكر أن المخرج الكبير سمير العصفوري هو أحد أهم مخرجي المسرح المصري والعربي ويتميز بأسلوب متفرد فى الإخراج وقدم مسرحا للقطاع العام والخاص وكان صاحب فضل علي جيل كبير من الممثلين اكتشفهم في المسرح ثم انطلقوا للسينما والدراما التليفزيونية .



أخرج العديد من المسرحيات منها: الدرس ليونسكو بالمسرح العالمى، بلدتنا لوايلدر بالمسرح العالمى، جسر آرتا بالمسرح العالمى، زيارة السيدة العجوز لدورينمات بالمسرح العالمى، مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور بمسرح دار الأوبرا عام 1967، مهرجان الضحك والبكاء لسيد الشوربجى لمسرح الجيب، إيزيس في باريس لتوفيق الحكيم للمسرح الحديث (عرضت بفرنسا فقط )، مولد الملك معروف لشوقى عبد الحكيم بمسرح الطليعة 1975، ياعنتر ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، السيرة الهلالية ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، العسل عسل والبصل بصل لبيرم التونسى بمسرح الطليعة، حدث في وادى الجن ( شوقى وحافظ ) ليسرى الجندى، الزعيم محمد فريد بمسرح الجمهورية، الست هدى لأحمد شوقي بالمسرح القومى، القاهرة 80 عن رواية يوم قتل الزعيم لنجيب محفوظ .



وتعد أخر مسرحياته " في إنتظار بابا " التي أقيمت علي المسرح القومي ، والعرض كان يمزج ملامح من الملحمة الشعرية الشهيرة الإلياذة لهوميروس بمعالجة وتحليل عالم النفس فرويد لعقدة إلكترا ويهدف الى نشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين البشر بشكل عام وبطولة سماح أنور بمشاركة بثينة رشوان، أحمد سلامة، مفيد عاشور،ماهر محمود ،سميحة عبدالهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، على كمالو، بسمة شوقي، وليد أبوستيت، خالد عبدالحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي احمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري وأيمن إسماعيل .











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