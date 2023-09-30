عطش يمثل تونس فى مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما

MENAFN - Youm7) تُشارك تونس فى الدورة (6) لمهرجان أيام القاهرة الدّولي للمونودراماالمقرر إقامته فى الفترة بين(1-5 أكتوبر 2023) بعرض مسرحي بعنوان "عطش"للمخرجة الشابة "شيماء فتحي".

وسيعرض العمل المسرحي "عطش" يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى تمام الساعة 6 مساءً بمسرح "السلام".

ينطلق اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر، حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وذلك بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا في تمام السابعة والنصف مساء، وبحضور اللجنة العليا للمهرجان الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان إيهاب فهمي، ولجنة التحكيم الفنان الكبير محمد أبو داوود، والفنان الكبير باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.

ومن المقرر أن يتم تكريم خمسة من المبدعين خلال حفل الافتتاح وهم اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الفنان الكبير علي المهدي، المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، والفنان الكبير محمد صبحي.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم، منها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمر، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.