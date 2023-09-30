دانيال كريج فى لوك جديد بأحدث ظهور له مع زوجته

MENAFN - Youm7) ظهر نجم جيمس بوند السابق دانيال كريج في أحدث لوك له مؤخرًا حينما تميز بقصة شعر جديدة تمامًا عما اعتاده جمهوره ومحبوه أثناء حضوره إحدى المناسبات بصحبة زوجته في ظهور نادر لهما معًا وفقًا لما أكده موقع الديلى ميل.

وكان الممثل

دانيال كريج

حرص على التواجد ضمن احتفالية مرور 60 عامًا على أول أفلام جيمس بوند خلال الفترة السابقة، والذى يعتبر من أشهر أسماء الأفلام حول العالم، بعدما تم تقديم الشخصية على مدار تلك المدة الطويلة، من خلال ممثلين كبار تمكنوا من تحقيق نجاح كبير وإيرادات أكبر للسلسلة الذى يعد آخر أبطالها كريج.





دانيال كريج

وخلال الحفل أدلى دانيال كريج بتصريحات حول شخصية جيمس بوند، مؤكداً أنه لم يكن يتخيل أن يحجز مكانه مع شخصية العميل السرى لأكثر من جزء نجحوا فى جعله يعتبر من أشهر الشخصيات التى تلعب الدور فى تاريخ السلسلة.

دانيال كريج مع زوجته

وأضاف أنه بالتأكيد شعر بالحزن اثناء توديعه للشخصية فى الجزء الأخير "لا وقت للموت" قائلاً : "لن أخفى ذلك شعرت، وكأننى اودع شخص مهم تعلقت به وعشت معه سنوات طويلة".

كريج ظهر خلال الصور التي التقطت له وفقاً لتقرير الديلى ميل وهو في قمة أناقته على طريقة بطل السلسلة الشهيرة جيمس بوند، عبر بدلة سوداء، تميز من خلالها وهو يحضر الاحتفالية.