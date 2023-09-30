اليوم العالمى للقهوة.. اعرف شخصيتك من نوع البن المفضل لك

(MENAFN
- Youm7) يفضل الكثيرون مشروب القهوة بكل أنواعه، ويتغنون بنكهاتها ويتغزلون بها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن مشروب القهوة قد يشير إلى بعض الصفات الشخصية التي يتمتع بها الشخص، وبمناسبة اليوم العالمي للقهوة الموافق 1 أكتوبر، نستعرض في التقرير، الصفات الشخصية وعلاقتها بأنواع القهوة، وفقًا لما ذكره موقع " lifestyleasia ".
اعرف شخصيتك من نوع القهوة المفضل لك القهوة السوداء الداكنة
الشخص الذى يفضل القهوة الداكن يتسم بالوضوح والتعامل مع الأمور ببساطة، كما يفضل ترتيب وتنظيم كل شيء في حياته، ويتسم بالعناد في بعض الأحيان ويفضل الابتعاد عن الحجج والصراعات وصبور.
قهوة سوداء قهوة الريستريتو
والشخص الذى يفضل قهوة الريستريتو يتسم بالقوة والتركيز، والصدق كما يتحلى بالمزيد من الثقة بالنفس ويتمتع بشخصية فريدة مختلفة عن الباقى حيث لا يفضل تقليد الآخرين.
الريستريتو القهوة الفورية
والشخص الذى يفضل القهوة الفورية يعشق المماطلة ولا يهتم بالتفاصيل، ويفضل العيش في الحاضر وسعادته من أهم أولوياته التي يسعى لتحقيقها طوال الوقت.
قهوة فورية الكابتشينو
والشخص الذى يفضل تناول الكابتشينو الدافئ والرغوي يتسم باهتمامه بأدق التفاصيل وحرصه على تطوير ذاته والتواجد بين الناس والتعامل بصدق مع الآخرين، والاهتمام بأحبائه، والسيطرة على كل الأمور، والإبداع والابتكار، كما يعشق خوض المغامرات.
كابتشينو قهوة الإسبريسو
يتسم عاشق قهوة الإسبريسو بالثقة بالنفس وتنظيم الوقت والإجتهاد في العمل، والانشغال طوال الوقت، والقدرة على تحمل المسئولية وتنفيذ العديد من المهام المتعددة.
الإسبريسو قهوة مثلجة أو مشروب فرابتشينو
وعاشق القهوة الباردة، بنكهة الكراميل السكرية وكميات كبيرة من الكريمة المخفوقة، فهو دائماً يتبع أبرز خطوط الموضة، وتجربة كل شيء جديد، ومتهور في بعض الأحيان، وعفوى وخيالى ومبتسم دائماً.
فرابتشينو قهوة اللاتيه
والشخص الذى يعشق قهوة اللاتيه يتميز بأنه بمثابة كتاب مفتوح للآخرين، كما يحرص على اسعاد من حوله، لكنه غير حاسم دائماً في قراراته .
لاتيه
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