اليوم العالمى للقهوة.. اعرف شخصيتك من نوع البن المفضل لك

MENAFN - Youm7) يفضل الكثيرون مشروب القهوة بكل أنواعه، ويتغنون بنكهاتها ويتغزلون بها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن مشروب القهوة قد يشير إلى بعض الصفات الشخصية التي يتمتع بها الشخص، وبمناسبة اليوم العالمي للقهوة الموافق 1 أكتوبر، نستعرض في التقرير، الصفات الشخصية وعلاقتها بأنواع القهوة، وفقًا لما ذكره موقع " lifestyleasia ".

اعرف شخصيتك من نوع القهوة المفضل لك القهوة السوداء الداكنة

الشخص الذى يفضل القهوة الداكن يتسم بالوضوح والتعامل مع الأمور ببساطة، كما يفضل ترتيب وتنظيم كل شيء في حياته، ويتسم بالعناد في بعض الأحيان ويفضل الابتعاد عن الحجج والصراعات وصبور.

قهوة سوداء قهوة الريستريتو

والشخص الذى يفضل قهوة الريستريتو يتسم بالقوة والتركيز، والصدق كما يتحلى بالمزيد من الثقة بالنفس ويتمتع بشخصية فريدة مختلفة عن الباقى حيث لا يفضل تقليد الآخرين.

الريستريتو القهوة الفورية

والشخص الذى يفضل القهوة الفورية يعشق المماطلة ولا يهتم بالتفاصيل، ويفضل العيش في الحاضر وسعادته من أهم أولوياته التي يسعى لتحقيقها طوال الوقت.

قهوة فورية الكابتشينو

والشخص الذى يفضل تناول الكابتشينو الدافئ والرغوي يتسم باهتمامه بأدق التفاصيل وحرصه على تطوير ذاته والتواجد بين الناس والتعامل بصدق مع الآخرين، والاهتمام بأحبائه، والسيطرة على كل الأمور، والإبداع والابتكار، كما يعشق خوض المغامرات.

كابتشينو قهوة الإسبريسو

يتسم عاشق قهوة الإسبريسو بالثقة بالنفس وتنظيم الوقت والإجتهاد في العمل، والانشغال طوال الوقت، والقدرة على تحمل المسئولية وتنفيذ العديد من المهام المتعددة.

الإسبريسو قهوة مثلجة أو مشروب فرابتشينو

وعاشق القهوة الباردة، بنكهة الكراميل السكرية وكميات كبيرة من الكريمة المخفوقة، فهو دائماً يتبع أبرز خطوط الموضة، وتجربة كل شيء جديد، ومتهور في بعض الأحيان، وعفوى وخيالى ومبتسم دائماً.

فرابتشينو قهوة اللاتيه

والشخص الذى يعشق قهوة اللاتيه يتميز بأنه بمثابة كتاب مفتوح للآخرين، كما يحرص على اسعاد من حوله، لكنه غير حاسم دائماً في قراراته .

لاتيه