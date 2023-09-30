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5 وصفات طبيعية بزبدة الشيا للعناية بالبشرة.. مثالية في الترطيب

9/30/2023 11:31:55 PM
(MENAFN- Youm7) تُعتبر زبدة الشيا من المكونات الطبيعية الرائعة للعناية بالبشرة، فهي تحتوي على العديد من الفوائد الجمالية والترطيبية. تُستخرج زبدة الشيا من ثمار شجرة الشيا الموجودة في أفريقيا، وتعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي تساعد في تغذية وتجديد البشرة. فيما يلي خمس وصفات طبيعية باستخدام زبدة الشيا للحصول على بشرة صحية ومشرقة من موقع "Bold sky" الهندي:


وصفة ترطيب الوجه بزبدة الشيا
قومي بتسخين ملعقة صغيرة من زبدة الشيا على نار هادئة حتى تصبح طرية.

أضيفي ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند العضوي إلى الزبدة وقلبي المكونات جيدًا.

قومي بتطبيق المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر. ستشعرين ببشرة ناعمة ومرطبة .


وصفة مقشر الشفاه بزبدة الشيا
قومي بمزج ملعقة صغيرة من زبدة الشيا مع ملعقة صغيرة من السكر البني.

ضعي المزيج على شفتيك وقومي بتدليكهما بلطف لمدة دقيقة.

اشطفي الشفتين بالماء الفاتر ووضعي مرطب للشفاه. ستحصلين على شفاه ناعمة ونضرة.





زبدة الشيا

كريم الجسم بزبدة الشيا
اخلطي كمية متساوية من زبدة الشيا وزيت جوز الهند العضوي في وعاء.

قمي بتدليك الخليط على بشرتك بلطف بعد الاستحمام.

اتركيه يمتص في البشرة لبضعة دقائق قبل ارتداء الملابس. ستشعرين ببشرة ناعمة ورطبة طوال اليوم.


ماسك الشعر بزبدة الشيا
قومي بتسخين ملعقة كبيرة من زبدة الشيا حتى تذوب تمامًا.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون إلى الزبدة المذابة وامزجي جيدًا.

قسمي شعرك إلى أجزاء وضعي المزيج على فروة الرأس والشعر بالتساوي.

اتركي الماسك لمدة 30-45دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر. ستحصلين على شعر ناعم ولامع.


مرطب اليدين بزبدة الشيا
قومي بتسخين ملعقة صغيرة من زبدة الشيا حتى تصبح طرية.

أضيفي ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو إلى الزبدة وامزجيهما جيدًا.

قومي بتدليك المزيج على يديك وأظافرك بلطف حتى يتم امتصاصه بالكامل.

استخدمي هذا المرطب الطبيعي يوميًا لترطيب وتنعيم اليدين.



تذكري أن زبدة الشيا قد تكون ثقيلة قليلًا على بعض البشرة، لذا قومي بإجراء اختبار بسيط على جزء صغير من البشرة قبل استخدامها على وجهك أو جسمك بالكامل. كما يُنصح بشراء زبدة الشيا الطبيعية والعضوية للحصول على أفضل النتائج.











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