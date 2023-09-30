5 وصفات طبيعية بزبدة الشيا للعناية بالبشرة.. مثالية في الترطيب

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- Youm7) تُعتبر زبدة الشيا من المكونات الطبيعية الرائعة للعناية بالبشرة، فهي تحتوي على العديد من الفوائد الجمالية والترطيبية. تُستخرج زبدة الشيا من ثمار شجرة الشيا الموجودة في أفريقيا، وتعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي تساعد في تغذية وتجديد البشرة. فيما يلي خمس وصفات طبيعية باستخدام زبدة الشيا للحصول على بشرة صحية ومشرقة من موقع "Bold sky" الهندي:
وصفة ترطيب الوجه بزبدة الشيا
قومي بتسخين ملعقة صغيرة من زبدة الشيا على نار هادئة حتى تصبح طرية.
أضيفي ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند العضوي إلى الزبدة وقلبي المكونات جيدًا.
قومي بتطبيق المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر. ستشعرين ببشرة ناعمة ومرطبة .
وصفة مقشر الشفاه بزبدة الشيا
قومي بمزج ملعقة صغيرة من زبدة الشيا مع ملعقة صغيرة من السكر البني.
ضعي المزيج على شفتيك وقومي بتدليكهما بلطف لمدة دقيقة.
اشطفي الشفتين بالماء الفاتر ووضعي مرطب للشفاه. ستحصلين على شفاه ناعمة ونضرة.
زبدة الشيا
كريم الجسم بزبدة الشيا
اخلطي كمية متساوية من زبدة الشيا وزيت جوز الهند العضوي في وعاء.
قمي بتدليك الخليط على بشرتك بلطف بعد الاستحمام.
اتركيه يمتص في البشرة لبضعة دقائق قبل ارتداء الملابس. ستشعرين ببشرة ناعمة ورطبة طوال اليوم.
ماسك الشعر بزبدة الشيا
قومي بتسخين ملعقة كبيرة من زبدة الشيا حتى تذوب تمامًا.
أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون إلى الزبدة المذابة وامزجي جيدًا.
قسمي شعرك إلى أجزاء وضعي المزيج على فروة الرأس والشعر بالتساوي.
اتركي الماسك لمدة 30-45دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر. ستحصلين على شعر ناعم ولامع.
مرطب اليدين بزبدة الشيا
قومي بتسخين ملعقة صغيرة من زبدة الشيا حتى تصبح طرية.
أضيفي ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو إلى الزبدة وامزجيهما جيدًا.
قومي بتدليك المزيج على يديك وأظافرك بلطف حتى يتم امتصاصه بالكامل.
استخدمي هذا المرطب الطبيعي يوميًا لترطيب وتنعيم اليدين.
تذكري أن زبدة الشيا قد تكون ثقيلة قليلًا على بعض البشرة، لذا قومي بإجراء اختبار بسيط على جزء صغير من البشرة قبل استخدامها على وجهك أو جسمك بالكامل. كما يُنصح بشراء زبدة الشيا الطبيعية والعضوية للحصول على أفضل النتائج.
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