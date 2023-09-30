كيف ترتدين البنطلون الجينز الملون بأكثر من طريقة؟ 5 أفكار متنوعة

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- Youm7) البنطلون الجينز الملون هو قطعة مميزة وعصرية تضفي لمسة من الحيوية والألوان على إطلالتك، ويأتي الجينز الملون بمجموعة متنوعة من الألوان الزاهية والجريئة، مثل الأحمر والأزرق الزهري والأخضر والأصفر والأرجواني، مما يمنحك خيارات واسعة لتنسيقه مع قطع أخرى في خزانتك، ولمعرفة بعض الأفكار يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "instyle".
ارتداء سترة مع بنطلون من الجينز بنفس اللون:
يمكن للفتاة أن ترتدي بنطلونا من الجينز وردى اللون مع سترة من الجينز الوردى لعمل تطابق، لمن تحب أن ترتدى الملابس الجريئة فيمكن أن ترتدى بدلات رسمية بلون زاهى ويمكن ارتداء حقيبة ملونة وحذاء أبيض، لطلة شبابية غير عادية.
بنطلون متطابق مع السترة
ارتداء سترة مخططة:
توجد طريقة أخرى لارتداء البنطلون الجينز الملون، فيمكن أن يتم اختيار بنطلون من الجينز الملون باللون الأحمر، أو اللون الأرجوانى الغامق، مع ارتداء سترة بشريط ملون باللون الأحمر، وارتداء من تحتها بلوزة باللون الأسود واختيار حقيبة باللون الأسود، لطلة غاية فى التألق.
سروا ل مع لبس مخطط
ارتداء الجينز الوردى مع بلوزة بأزرار:
يوجد طريقة أخرى للحصول على تأثير انيق وهو ارتداء الجينز الملون باللون الوردى، واختيار بلوزة واسعة بأزرار كبيرة الحجم، بألوان هادية تحتوى على اللون الوردى واللون الأخضر الفاتح، والأبيض مع اختيار حقيبة يد باللون الوردى وحذاء أبيض لطلة مبهرة ومظهر متناسق.
بلوزة واسعة
الجينز الأخضر:
يمكن الارتقاء بشكل الملابس والحصول على جينز ملون باللون الآخر بساق مستقيمة مع ارتداء حذاء باللون الأزرق بكعب منخفض، وارتداء بلوفر من اللون الأخضر ليكون فى تناسق لافت للنظر.
سترة واسعة خضراء
ارتداء بنطلون جينز من اللون الأرجوانى وسترة واسعة:
هذه الطلة للفتاة لمن تحب أن تظهر بطلة أنيقة للغاية عن طريق ارتداء سترة واسعة باللون الرجوانى مع بنطلون من الجينز بدرجة من اللون الأرجوانى، مع اختيار حقيبة وحذاء باللون الأبيض لمظهر عصرى.
سترة فضفاضة
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