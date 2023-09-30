كيف ترتدين البنطلون الجينز الملون بأكثر من طريقة؟ 5 أفكار متنوعة

MENAFN - Youm7) البنطلون الجينز الملون هو قطعة مميزة وعصرية تضفي لمسة من الحيوية والألوان على إطلالتك، ويأتي الجينز الملون بمجموعة متنوعة من الألوان الزاهية والجريئة، مثل الأحمر والأزرق الزهري والأخضر والأصفر والأرجواني، مما يمنحك خيارات واسعة لتنسيقه مع قطع أخرى في خزانتك، ولمعرفة بعض الأفكار يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "instyle".

ارتداء سترة مع بنطلون من الجينز بنفس اللون:

يمكن للفتاة أن ترتدي بنطلونا من الجينز وردى اللون مع سترة من الجينز الوردى لعمل تطابق، لمن تحب أن ترتدى الملابس الجريئة فيمكن أن ترتدى بدلات رسمية بلون زاهى ويمكن ارتداء حقيبة ملونة وحذاء أبيض، لطلة شبابية غير عادية.



بنطلون متطابق مع السترة

ارتداء سترة مخططة:

توجد طريقة أخرى لارتداء البنطلون الجينز الملون، فيمكن أن يتم اختيار بنطلون من الجينز الملون باللون الأحمر، أو اللون الأرجوانى الغامق، مع ارتداء سترة بشريط ملون باللون الأحمر، وارتداء من تحتها بلوزة باللون الأسود واختيار حقيبة باللون الأسود، لطلة غاية فى التألق.



سروا ل مع لبس مخطط

ارتداء الجينز الوردى مع بلوزة بأزرار:

يوجد طريقة أخرى للحصول على تأثير انيق وهو ارتداء الجينز الملون باللون الوردى، واختيار بلوزة واسعة بأزرار كبيرة الحجم، بألوان هادية تحتوى على اللون الوردى واللون الأخضر الفاتح، والأبيض مع اختيار حقيبة يد باللون الوردى وحذاء أبيض لطلة مبهرة ومظهر متناسق.



بلوزة واسعة

الجينز الأخضر:

يمكن الارتقاء بشكل الملابس والحصول على جينز ملون باللون الآخر بساق مستقيمة مع ارتداء حذاء باللون الأزرق بكعب منخفض، وارتداء بلوفر من اللون الأخضر ليكون فى تناسق لافت للنظر.



سترة واسعة خضراء

ارتداء بنطلون جينز من اللون الأرجوانى وسترة واسعة:

هذه الطلة للفتاة لمن تحب أن تظهر بطلة أنيقة للغاية عن طريق ارتداء سترة واسعة باللون الرجوانى مع بنطلون من الجينز بدرجة من اللون الأرجوانى، مع اختيار حقيبة وحذاء باللون الأبيض لمظهر عصرى.

سترة فضفاضة



