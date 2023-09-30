أفكار ديكور مستوحاة من ألوان الغابة والأجواء الاستوائية

MENAFN - Youm7) كل شخص يريد أن يقوم بعمل ديكو ر مميز وغاية في الجمال في المنزل للشعور بالراحة والتميز، ويوجد الشخص الذى يحب الأجواء الطبيعة أمام البحر مما يجعله يختار ديكور يذكره بأجوار البحرية، ويوجد من يحب أجواء الخضرة والزرع والغابة ويمكن أن يختار ديكور ليشعر بالراحة، ومن المعروف أن جو الغابة مهدئ للأعصاب بشكل كبير، ولهذا يمكن مزج شكل الغابة بالألوان الخضراء الجميلة مع الأثاث الحديث، لإعطاء ديكور عصرى مميز يناسب العديد من الأذواق، ويوجد العديد من الاقتراحات نستعرضها من موقع "decoist".

الجدران الخضراء

يمكن لمن يرغب في الحصول على مظهر مميز مع الشعور بجو الغابة المريح للأعصاب هو تعزيز المنزل بلمسة خفيفة من الألوان وخاصة باللون الأخضر الأساسى للغابة، عن طريق طلاء الحائط باللون الأخضر مع وضع بنات أخضر.



جدار اخضر

واللون الأخضر الزيتونى يناسب بشكل كبير الغرف المستوحاه من شكل الغابات، لأنه هادئ ويعطى إحساس بلمسة طبيعية بشكل لا يصدق.



عند مكتب

غرفة معيشة عصرية بورق حائط مستوحى من الغابة

يمكن الحصول على شكل بصرى مريح عن طريق وضع ورق حائط مطبوع بشكل الورق الأخضر المميز للغابة والأشجار للحصول على تصميم غاية في الصفاء.



ورق حائط

ويمكن اختيار لوحة جدارية كبيرة تركز على مشهد الغابة بشكل مميز للغاية، وبتكوين متناسق باللون الأخضر واللون البنى لجدار مبهر خاص بشكل طبيعى مريح للأعصاب.



غفة نوم بجدارية

مساحة الخضراء

لمحبى النبات الأخضر يمكن وضعه في المنزل للحصول على شكل طبيعى مميز للغابة عن طريق وضع أشجار التين و نبات الثعبان للحصول على مظهر أشجار الغابة في غرفة النوم لديكور عصرى محبب للنفس.

ويمكن عمل اقتراح أخر عن طريق تزيين المكان بالنبات الخضر، مثل وضع النبات في الحمام حول حوض الاستحمام وهى فكرة خارج الصندوق غير تقليدية، للحصول على ترطيب النبات لتواجدها بجوار الماء ولمنح لمسة طبيعية رائعة.



النبات حول حوض الأستحمام

مزيج من الأشكال الطبيعية

يمكن عمل تصميم قريب من شكل الغابة عن طريق وضع الألوان الخاصة بالغابة مثل اللون الأخضر واللون البنى لميزج متناسق ومميز ووضع السجاة المنسوجة لشكل مميز ووضع طاولة من جذع الشجر لأكمال الشكل.



مزج من الطبيعة