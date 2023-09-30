أفكار ديكور مستوحاة من ألوان الغابة والأجواء الاستوائية

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- Youm7) كل شخص يريد أن يقوم بعمل ديكو ر مميز وغاية في الجمال في المنزل للشعور بالراحة والتميز، ويوجد الشخص الذى يحب الأجواء الطبيعة أمام البحر مما يجعله يختار ديكور يذكره بأجوار البحرية، ويوجد من يحب أجواء الخضرة والزرع والغابة ويمكن أن يختار ديكور ليشعر بالراحة، ومن المعروف أن جو الغابة مهدئ للأعصاب بشكل كبير، ولهذا يمكن مزج شكل الغابة بالألوان الخضراء الجميلة مع الأثاث الحديث، لإعطاء ديكور عصرى مميز يناسب العديد من الأذواق، ويوجد العديد من الاقتراحات نستعرضها من موقع "decoist".
الجدران الخضراء
يمكن لمن يرغب في الحصول على مظهر مميز مع الشعور بجو الغابة المريح للأعصاب هو تعزيز المنزل بلمسة خفيفة من الألوان وخاصة باللون الأخضر الأساسى للغابة، عن طريق طلاء الحائط باللون الأخضر مع وضع بنات أخضر.
جدار اخضر
واللون الأخضر الزيتونى يناسب بشكل كبير الغرف المستوحاه من شكل الغابات، لأنه هادئ ويعطى إحساس بلمسة طبيعية بشكل لا يصدق.
عند مكتب
غرفة معيشة عصرية بورق حائط مستوحى من الغابة
يمكن الحصول على شكل بصرى مريح عن طريق وضع ورق حائط مطبوع بشكل الورق الأخضر المميز للغابة والأشجار للحصول على تصميم غاية في الصفاء.
ورق حائط
ويمكن اختيار لوحة جدارية كبيرة تركز على مشهد الغابة بشكل مميز للغاية، وبتكوين متناسق باللون الأخضر واللون البنى لجدار مبهر خاص بشكل طبيعى مريح للأعصاب.
غفة نوم بجدارية
مساحة الخضراء
لمحبى النبات الأخضر يمكن وضعه في المنزل للحصول على شكل طبيعى مميز للغابة عن طريق وضع أشجار التين و نبات الثعبان للحصول على مظهر أشجار الغابة في غرفة النوم لديكور عصرى محبب للنفس.
ويمكن عمل اقتراح أخر عن طريق تزيين المكان بالنبات الخضر، مثل وضع النبات في الحمام حول حوض الاستحمام وهى فكرة خارج الصندوق غير تقليدية، للحصول على ترطيب النبات لتواجدها بجوار الماء ولمنح لمسة طبيعية رائعة.
النبات حول حوض الأستحمام
مزيج من الأشكال الطبيعية
يمكن عمل تصميم قريب من شكل الغابة عن طريق وضع الألوان الخاصة بالغابة مثل اللون الأخضر واللون البنى لميزج متناسق ومميز ووضع السجاة المنسوجة لشكل مميز ووضع طاولة من جذع الشجر لأكمال الشكل.
مزج من الطبيعة
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