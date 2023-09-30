محلل أسواق المال: زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني

MENAFN - Youm7) قال أحمد معطى محلل أسواق الما والخبير الاقتصادي، إن طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية يزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، مشيرا أن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عن إعلان أسماء الشركات خلال أسبوعين جاء في توقيت مثالي، خاصة أن البورصة تحقق ارتفاعات هي الأقوى بين بورصات المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صعود مؤشر البورصة فوق 20 ألف نقطة مقابل 9 آلاف نقطة يؤكد أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية تصحيح المسار الاقتصادي، مشيرا إلى أن العمل على طرح الشركات الحكومية حاليًا هو توقيت ملائم ومناسب جداً خاصة مع الارتفاعات الكبيرة في مؤشرات البورصة.

وتابع محلل أسواق المال، أن البعض انتقد تأخر الحكومة في طرح الشركات في البورصة، لكن السوق خلال الفترة الماضية لم يكن في أفضل حال، ومع عودة الأداء المتميز للبورصة ستتخذ الحكومة الخطوات الفعلية للطرح خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح، أن التراجعات التي حدثت في العملة ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب على تغطية الطروحات المرتقبة للشركات الحكومية، كما أن الطرح في البورصة للشركات يؤكد خطة الحكومة لتنفيذ استراتيجية التخارج من القطاعات الاقتصادية المختلفة وافساح المجال للقطاع الخاص.

وأكد أحمد معطي، أن الاقتصاد المصري في طريقه الصحيح ويخرج من أزمة تكدس البضائع وهناك مؤشرات إيجابية أخرى منها ارتفاع الصادرات لمستويات 55 مليار دولار، وزيادة في الموارد الدولار وهناك تفاؤل بعودة الصعود للجنيه أمام الدولار.



