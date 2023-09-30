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تطوير قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي والتنمية المجتمعية

9/30/2023 11:31:51 PM
(MENAFN- Youm7) تولي القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين؛ إدراكًا منها للدور المهم الذي يلعبه في الاقتصاد القوم ، وتقدم الدعم الكامل لتطويره، هذا وقد قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين من أجل وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي والتنمية المجتمعية بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية وذلك في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.



في سياق متصل، نفذت الوزارة العديد من المشروعات لتطوير وتحديث قطاع التعدين، بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية ذات الخبرة المتخصصة في هذا المجال، ومن خلال وضع خطة عمل، وخريطة طريق للنهوض بالقطاع.



واستكمالاً لما سبق، وضعت الدولة حزمة من الإصلاحات التي تضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين موضع التنفيذ، اعتمادًا على آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميًّا في كبرى الدول التعدينية؛ وتم إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية؛ حيث صدر القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ ، وكذا صدور اللائحة التنفيذية في يناير ٢٠٢٠، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، كما تم تعديل النظام المالي في عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف.



5.9 مليار دولار حصيلة بيع نحو ٤,٥ ملايين أوقية ذهب وفضة خلال الفترة (يوليو) ٢٠١٤ - ديسمبر ٢٠٢٢)، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة ٣٪ نحو ١٦٢,٣ مليون دولار، كما تم إنتاج نحو ۸۳ مليون طن من الخامات التعدينية خلال الفترة نفسها. مليارات دولار



هذا حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على إعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحوّل الرقمي، ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف تحسين دورات وأنظمة العمل، وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط بين أنشطة القطاع، وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات.



وفي إطار إعطاء وزارة البترول والثروة المعدنية الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية، أطلقت الوزارة سبعة مشروعات للثروة المعدنية، تمثل فرضا للاستثمار التعديني والتي تواصل النمو داخل قطاع البترول.



فيتش: «تتوقع أن يشهد قطاع تعدين الذهب في مصر نموًا قويًّا، في ظل قيام المنتجين بزيادة الإنتاج ودعوة الحكومة عمال المناجم الدوليين للعمل في مصر ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي لإنتاج مصر من الذهب ٥,٠% خلال الفترة (۲۰۳۱۲۰۲۱)، مع وصول الإنتاج إلى ١,٦٢ مليون أوقية بنهاية تلك الفترة.»







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