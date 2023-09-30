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خفيف وقاتل.. ديوان جديد للشاعر أحمد عايد

9/30/2023 11:31:47 PM
(MENAFN- Youm7) صدر للشاعر أحمد عايد ديوان“خفيف وقاتل” عن دار سديم، ويتكون من 23 قصيدة تفعيلة، ويعد هذا الديوان الثامن في إصدارات عايد الشِّعرية التي بدأت عام 2014 بديوان رماد أخضر.




وأحمد عايد، شاعر، من مواليد محافظة السويس، يعملُ مُدَرِّسًا للغة العربية، صدر له من قبل سبعة دواوين شعرية: تلك هى مملكتى 2020، وديوان "سبع كلمات زرقاء" 2019، كما تصوف المياهُ غزالةً" 2017، و"أحتسى قهوتي.. أهذي" 2017،
"وقت أحمد عايد" 2016،
"المعتزل" 2015، "رماد أخضر" 2014، صل على عددٍ من المنح والتكريمات والجوائزِ، من أهمِّها: منحة "كلام للشباب" للشعراء الشباب تحت سن 25 من الاتحاد الأوروبي تحت رعاية المعهد الإيطالي للثقافة بالقاهرة2013، جائزة مركز طلعت حرب الأدبية السنوية في أبريل 2014، المركز الأول "مكرر" في المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة 2014 دورة صبري موسى عن ديوان "رماد أخضر".




صدر له: رماد أخضر، والمعتزل، ووقت، وأحتسي قهوتي.. أهذي، وكما تصف المياه غزالة، وسبع كلمات زرقاء، وهي تلك مملكتي.





خفيف وقاتل




من قصائد الديوان:

السَّاهِرَانِ إِلَىٰ الصَّبَاحِ

يَتَحَدَّثَانِ عَنِ الزَّمَانِ

كَأَنَّمَا خَرَجَا عَنِ السَّاعَاتِ

وَانقَطَعَتْ ضَرُورَاتُ الحَيَاةِ

عَنِ الحَيَاةِ، وَلَم يَعُد إِلَّا التَّفَلْسُفُ

وَالتَّأَمُّلُ فِي جِدَارٍ شَائِخٍ...

نَظَرِيَّةً نَظَرِيَّةً حَتَّىٰ يَسُودَ الصَّمتُ

يُعلِنُ أَنَّ فِي الكَلِمَاتِ مَعنًىٰ ظَاهِرًا

لَيسَ الَّذِي نَحتَاجُهُ،

وَوَرَاءَها مَعنًىٰ خَفِيًّا

وَهْوَ عَينُ مُرَادِنَا



[لَولَا احتِيَاجِي لِلكَلَامِ

لَصِرتُ صَخرًا أَعجَمَ

احتَبَسَتْ حَيَاتِي فِي

تَجَاعِيدِي، وَعَبَّدَنِي الـمُرُورُ

عَلَيَّ حَتَّىٰ أَستَحِيلَ سُدًىٰ]

*

يَتَحَدَّثَانِ عَنِ الـمَكَانِ

كَأَنَّمَا وَجَعُ الجِهَاتِ خُرَافَةٌ

لَيسَ الذَّهَابُ وَلَا الإِيَابُ

سِوَىٰ الجُلُوسِ هُنَا أَمَامَ بُحَيرَةٍ

فِي سَاعَةِ العَصرِ الرَّهِيفَةِ

هَٰهُنَا جِهَةٌ بِلَا جِهَةٍ

رِيَاحٌ تَنثُرُ الـمَعنَىٰ هَبَاءً طَائِشًا

خَلَلٌ ضَرُورِيٌّ

لِقَافِلَةٍ تَمُرُّ سَرِيعَةً

فِي قَصدِهَا لِمَلَاذِهَا



[لَولَا احتِيَاجِي لِلكَلَامِ

لَكُنتُ فَخًّا غَادِرًا

وَيَدَايَ تَختَطَّانِ فِي

وَجهِ الفَرِيسَةِ مَا

تُرِيدُ مُدًىٰ]

*

يَتَحَدَّثَانِ عَنِ الكَلَامِ

وَعَن خَيَالِ الـمُعجَمَاتِ

وَمَا تَنَاسَاهُ الـمُؤَلِّفُ فِي السُّطُورِ

وَمَا اجتَبَاهُ الشَّاعِرُ الـمَلِكُ الَّذِي

هُوَ سَيِّدُ الكَلِمَاتِ

وَهْوَ يُعِيدُ تَخلِيقَ الكَلَامِ أُلُوهَةً صُغرَىٰ

وَيُنشِئُ مُعجَمًا مِمَّا نَقُولُ وَلَا نَقُولُ

وَلِلكَلَامِ كَلَامُهُ أَيضًا

يُرِيدُ إِبَانَةً عَن نَفْسِهِ فِي نَفْسِنَا

هُوَ ظِلُّنَا ..هُوَ نُورُنَا



[لَولَا احتِيَاجِي لِلكَلَامِ

لَحَاطَنِي فَقرٌ

طَوِيلٌ شَاحِبٌ

وَلَصَارَ صَمتِي

سَيِّدًا كَصَدًىٰ]

*

يَتَحَدَّثَانِ.. دَقِيقَةً فَدَقِيقَةً

وَالوَقتُ يَسحَبُ خَيطَهُ عَجِلًا

وَيَنكَشِفُ الصَّبَاحُ بِوَجهِهِ

يَتَوَاعَدَانِ عَلَىٰ الكَلَامِ غَدًا

إِذَا انتَصَفَ الظَّلَامْ

مَا أَوحَشَ الإِنسَانَ

لَولَا اِحتِيَاجٌ لِلكَلَامْ







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