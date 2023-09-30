صدر حديثًا.. المزيفون رواية ماهر مهران عن تاريخ الصعيد

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- Youm7) صدر حديثا للروائي ماهر مهران رواية المزيفون عن دار نفرتيتى، والرواية تدور حول حياة شاب يهوى إشعال الضوء، كان في طفولته يرى أباه يشعل الفوانيس في الشوارع قبل دخول الكهرباء لقريته في قلب صعيد مصر وبعد أن يحقق هذا الشاب نجاحات رائعة في القاهرة يكتشف أن قريته غارقة في الظلام فيقرر ترك العاصمة والأضواء ويعود ليؤدي واجبه كمشعل ضوء نحو قريته فيجد نفسه محاصرا بالظلام والقهر والزيف فغالبية الشخوص مزيفون وينشأ صراع رهيب بينه وبين العبث الذي يحاصره، ويشتد الصراع ويتكئ المؤلف على لغة مجازية تساعده في قول مالا يقال.
وأصدر ماهر مهران العديد من الدواوين الشعرية منها (هفهفات النخيل، عزيزة، أغانى أشجار السنط، الخدامة، أوجاع متوحشة، تعليم مجانى، إيه ده، الترنج الأبيض، ويقول عبد الصبور) وعددا من الروايات هى (قاو اسطورة الدم، بنات قبلى، عشا ليلي، كرة النار، أين أذهب يا رب) وكتب 15 مسلسلا إذاعيا للإذاعة المصرية كتب العديد من سيناريوهات المسلسلات التليفزيونية قيد التنفيذ.
وحصد ماهر مهران على جائزة أخبار جائزة أخبار الأدب الأولى لشعر العامية 1998 من الروائي الراحل جمال الغيطاني، بجانب جائزة مانديلا في الرواية، وترشح للقائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية للمسرح بالشارقة في مسرح الطفل.
المزيفون
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