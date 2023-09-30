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صدر حديثًا.. المزيفون رواية ماهر مهران عن تاريخ الصعيد

9/30/2023 11:31:47 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا للروائي ماهر مهران رواية المزيفون عن دار نفرتيتى، والرواية تدور حول حياة شاب يهوى إشعال الضوء، كان في طفولته يرى أباه يشعل الفوانيس في الشوارع قبل دخول الكهرباء لقريته في قلب صعيد مصر وبعد أن يحقق هذا الشاب نجاحات رائعة في القاهرة يكتشف أن قريته غارقة في الظلام فيقرر ترك العاصمة والأضواء ويعود ليؤدي واجبه كمشعل ضوء نحو قريته فيجد نفسه محاصرا بالظلام والقهر والزيف فغالبية الشخوص مزيفون وينشأ صراع رهيب بينه وبين العبث الذي يحاصره، ويشتد الصراع ويتكئ المؤلف على لغة مجازية تساعده في قول مالا يقال.
وأصدر ماهر مهران العديد من الدواوين الشعرية منها (هفهفات النخيل، عزيزة، أغانى أشجار السنط، الخدامة، أوجاع متوحشة، تعليم مجانى، إيه ده، الترنج الأبيض، ويقول عبد الصبور) وعددا من الروايات هى (قاو اسطورة الدم، بنات قبلى، عشا ليلي، كرة النار، أين أذهب يا رب) وكتب 15 مسلسلا إذاعيا للإذاعة المصرية كتب العديد من سيناريوهات المسلسلات التليفزيونية قيد التنفيذ.
وحصد ماهر مهران على جائزة أخبار جائزة أخبار الأدب الأولى لشعر العامية 1998 من الروائي الراحل جمال الغيطاني، بجانب جائزة مانديلا في الرواية، وترشح للقائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية للمسرح بالشارقة في مسرح الطفل.

المزيفون



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