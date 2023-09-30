10 أكتوبر موعد انطلاق ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى بدورته الثامنة

(MENAFN
- Youm7) يستعد قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، لإقامة الدورة الثامنة لـ ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العرب والذي يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي خلال الفترة من 10 إلى 20 أکتوبر 2023 تحت شعار "الخط والنصر خمسون عاما من الانتصارات المجيدة"، وذلك بقصر الفنون بدار الأوبرا، وذلك يوم 10 أكتوبر المقبل.
شعار الملتقى "الخط والنصر" يأتى بمناسبة إقامة الملتقى بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيدة، كما تقام على هامش الملتقى فعاليات الندوة العلمية الدولية تحت ذات الشعار (الخط والنصر).
وقال الفنان والكاتب محمد بغدادی قومیسیرعام الملتقى، إن انتصار أکتوبر بأبطاله وشهدائه يستحق أن يكون محور ملتقى الخط في نسخته الاستثنائية التي تتزامن مع الذكرى الخمسين للنصر العظيم الذي لم يعرف التاريخ العربي الحديث أعظم منه، لذا فان محور هذه الدورة سوف يرصد أدبيات الخطاب الوطني الذي سجلته أقلام كبار الخطاطين في مانشيتات الصحف والمجلات، وحتى على جدران المنازل والميادين، بالاضافة الى الرسائل التى ترصد يوميات حرب الكرامة.
يمنح الملتقي جوائز مالية في الفرعين التاليين: فرع فنون الخط العربي وتشمل جوائز: فرع الاتجاه الأصيل للخط العربي، الاتجاعات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، وجائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، كما يشمل فرع الزخرفة والتذهيب على جوائز التميز في : جائزة للمراكز الثلاث الأولى في الاتجاه الاصيل، الاتجاهات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، جائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، والزخرفة والتذهيب، كما يمنح الملتقي كافة المشاركين والباحثين شهادة مشاركة.
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