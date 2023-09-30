10 أكتوبر موعد انطلاق ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى بدورته الثامنة

MENAFN - Youm7) يستعد قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، لإقامة الدورة الثامنة لـ ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العرب والذي يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي خلال الفترة من 10 إلى 20 أکتوبر 2023 تحت شعار "الخط والنصر خمسون عاما من الانتصارات المجيدة"، وذلك بقصر الفنون بدار الأوبرا، وذلك يوم 10 أكتوبر المقبل.

شعار الملتقى "الخط والنصر" يأتى بمناسبة إقامة الملتقى بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيدة، كما تقام على هامش الملتقى فعاليات الندوة العلمية الدولية تحت ذات الشعار (الخط والنصر).

وقال الفنان والكاتب محمد بغدادی قومیسیرعام الملتقى، إن انتصار أکتوبر بأبطاله وشهدائه يستحق أن يكون محور ملتقى الخط في نسخته الاستثنائية التي تتزامن مع الذكرى الخمسين للنصر العظيم الذي لم يعرف التاريخ العربي الحديث أعظم منه، لذا فان محور هذه الدورة سوف يرصد أدبيات الخطاب الوطني الذي سجلته أقلام كبار الخطاطين في مانشيتات الصحف والمجلات، وحتى على جدران المنازل والميادين، بالاضافة الى الرسائل التى ترصد يوميات حرب الكرامة.

يمنح الملتقي جوائز مالية في الفرعين التاليين: فرع فنون الخط العربي وتشمل جوائز: فرع الاتجاه الأصيل للخط العربي، الاتجاعات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، وجائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، كما يشمل فرع الزخرفة والتذهيب على جوائز التميز في : جائزة للمراكز الثلاث الأولى في الاتجاه الاصيل، الاتجاهات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، جائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، والزخرفة والتذهيب، كما يمنح الملتقي كافة المشاركين والباحثين شهادة مشاركة.