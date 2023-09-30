فعاليات اليوم.. بدء التقدم لجوائز الدولة وانطلاق مهرجان المونودراما

(MENAFN
- Youm7) يقام اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
يعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة هشام عزمي عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية وعددها 32 جائزة قيمة كل منها (50,000ج) في مجالات (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية - العلوم القانونية والاقتصادية)، وجوائز التفوق وعددها 7 جوائز قيمة كل جائزة (100,000ج) بالإضافة إلى ميدالية فضية وتمنح في مجالات (الفنون - الآداب- العلوم الاجتماعية).
يقام افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وذلك بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا في تمام السابعة والنصف مساء، وبحضور اللجنة العليا للمهرجان الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان إيهاب فهمي، ولجنة التحكيم الفنان الكبير محمد أبو داوود، والفنان الكبير باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.
تنطلق بمدينة الغردقة فعاليات مهرجان الداو الدولي للفنون، والذي يقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر، يليه معرض دولي للأعمال الفنية المنتجة خلال فعاليات المهرجان ويستمر حتى يوم 10 أكتوبر، ويشارك في المهرجان 35 فنانا ومبدعا من 15 جنسية مختلفة حول العالم.
تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات ندوة بعنوان "التقاضى الإلكترونى بين الواقع والمأمول"، يحاضر فيها القاضى الدكتور منير الصغير؛ نائب رئيس مجلس الدولة المصرى، والدكتور تامر العوَّا؛ دكتوراه القانون العام والمحاضر بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرا، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
تنظم مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية تحت عنوان «نصر أكتوبر العظيم 1973 في أرشيف الصحف» وذلك عند السادسة مساء الأحد 1 أكتوبر 2023، في مقرها بالزمالك، وتقام الندوة التي يتحدث فيها الكاتب الصحفي ممدوح الصغير، والكاتب الصحفي إبراهيم طه
ويدير الندوة ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى، وتناقش الندوة نصر أكتوبر العظيم في أرشيف الصحف، وترصد كيف استقبل العالم النصر المصري العسكري.
تقيم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، وكيل النقابة، عن عقد ندوة لمناقشة كتاب «أحمد سويلم.. التفرد والمغايرة»، والذي صدر عن أعمال الكاتب والشاعر أحمد سويلم، بالإضافة لحفل توقيع الكتاب، وذلك في تمام السادسة مساء بقاعة طه حسين بالدور الرابع بمبني النقابة، في وسط القاهرة، يناقش الكتاب الدكتور أبواليزيد الشرقاوي، الأستاذ بكلية دار العلوم، والدكتور أحمد فؤاد، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، ومصطفي عبدالله، رئيس تحرير أخبار الأدب السابق، ومحمد الشافعي، الكاتب الصحفية، فيما يديرها طلعت طه، الكاتب الصحفي.
يستضيف مبنى قنصلية بوسط البلد، حفل مناقشة كتاب "هذا الفلاح وقناة السويس"، الصادر عن دار العين للنشر، للكاتب الدكتور علي الحفناوي، بالتعاون مع صالون اقرأ لي الثقافي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يناقش الكتاب المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، وتدير الندوة الدكتورة فاطمة البودي
ينظم جاليرى بيكاسو بالزمالك، معرضين لكل من الفنان التشكيلى أحمد عبد الكريم بعنوان "الأرض" والثانى بعنوان سيدة القاهرة للفنانة لينا اسامة، في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 13 من نفس الشهر.
يستضيف جاليرى «بيكاسو» بالزمالك معرضا جديدا باسم «الأرض» للفنان التشكيلى أحمد عبدالكريم، يستحضر الفنان فى هذا المعرض روح الأرض، أصل الوجود والحياة ومنها أتينا، وإليها نعود، فالوطن رمز الشرف والكرامة والانتماء والمحبة، يفتتح المعرض الساعة 7 مساءً ويستمر حتى 13 أكتوبر.
MENAFN30092023000132011024ID1107170107