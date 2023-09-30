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فعاليات اليوم.. بدء التقدم لجوائز الدولة وانطلاق مهرجان المونودراما

9/30/2023 11:31:47 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



يعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة هشام عزمي عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية وعددها 32 جائزة قيمة كل منها (50,000ج) في مجالات (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية - العلوم القانونية والاقتصادية)، وجوائز التفوق وعددها 7 جوائز قيمة كل جائزة (100,000ج) بالإضافة إلى ميدالية فضية وتمنح في مجالات (الفنون - الآداب- العلوم الاجتماعية).



يقام افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وذلك بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا في تمام السابعة والنصف مساء، وبحضور اللجنة العليا للمهرجان الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان إيهاب فهمي، ولجنة التحكيم الفنان الكبير محمد أبو داوود، والفنان الكبير باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.



تنطلق بمدينة الغردقة فعاليات مهرجان الداو الدولي للفنون، والذي يقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر، يليه معرض دولي للأعمال الفنية المنتجة خلال فعاليات المهرجان ويستمر حتى يوم 10 أكتوبر، ويشارك في المهرجان 35 فنانا ومبدعا من 15 جنسية مختلفة حول العالم.



تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات ندوة بعنوان "التقاضى الإلكترونى بين الواقع والمأمول"، يحاضر فيها القاضى الدكتور منير الصغير؛ نائب رئيس مجلس الدولة المصرى، والدكتور تامر العوَّا؛ دكتوراه القانون العام والمحاضر بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرا، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



تنظم مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية تحت عنوان «نصر أكتوبر العظيم 1973 في أرشيف الصحف» وذلك عند السادسة مساء الأحد 1 أكتوبر 2023، في مقرها بالزمالك، وتقام الندوة التي يتحدث فيها الكاتب الصحفي ممدوح الصغير، والكاتب الصحفي إبراهيم طه
ويدير الندوة ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى، وتناقش الندوة نصر أكتوبر العظيم في أرشيف الصحف، وترصد كيف استقبل العالم النصر المصري العسكري.



تقيم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، وكيل النقابة، عن عقد ندوة لمناقشة كتاب «أحمد سويلم.. التفرد والمغايرة»، والذي صدر عن أعمال الكاتب والشاعر أحمد سويلم، بالإضافة لحفل توقيع الكتاب، وذلك في تمام السادسة مساء بقاعة طه حسين بالدور الرابع بمبني النقابة، في وسط القاهرة، يناقش الكتاب الدكتور أبواليزيد الشرقاوي، الأستاذ بكلية دار العلوم، والدكتور أحمد فؤاد، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، ومصطفي عبدالله، رئيس تحرير أخبار الأدب السابق، ومحمد الشافعي، الكاتب الصحفية، فيما يديرها طلعت طه، الكاتب الصحفي.



يستضيف مبنى قنصلية بوسط البلد، حفل مناقشة كتاب "هذا الفلاح وقناة السويس"، الصادر عن دار العين للنشر، للكاتب الدكتور علي الحفناوي، بالتعاون مع صالون اقرأ لي الثقافي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يناقش الكتاب المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، وتدير الندوة الدكتورة فاطمة البودي

ينظم جاليرى بيكاسو بالزمالك، معرضين لكل من الفنان التشكيلى أحمد عبد الكريم بعنوان "الأرض" والثانى بعنوان سيدة القاهرة للفنانة لينا اسامة، في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 13 من نفس الشهر.



يستضيف جاليرى «بيكاسو» بالزمالك معرضا جديدا باسم «الأرض» للفنان التشكيلى أحمد عبدالكريم، يستحضر الفنان فى هذا المعرض روح الأرض، أصل الوجود والحياة ومنها أتينا، وإليها نعود، فالوطن رمز الشرف والكرامة والانتماء والمحبة، يفتتح المعرض الساعة 7 مساءً ويستمر حتى 13 أكتوبر.







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