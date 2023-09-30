Sunday, 01 October 2023 07:23 GMT

أجندة قصور الثقافة.. انطلاق احتفالات نصر أكتوبر وأسبوع جديد للمرأة بالعريش

9/30/2023 11:31:47 PM
(MENAFN- Youm7) تشهد أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متميزة ومتنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حتى الخميس 5 أكتوبر المقبل، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.



واحتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، تنظم هيئة قصور الثقافة مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تشهدها مواقع الهيئة بالمحافظات والتي تتنوع بين الفعاليات والعروض الفنية والمحاضرات والأنشطة الثقافية التي تتناول سيرة النصر العظيم وبطولاته وأبطاله، أبرزها احتفالية تنظمها الهيئة بقصر ثقافة الإسماعيلية مساء الأربعاء 4 أكتوبر بعنوان "مصر 5000 سنة حضارة 50 سنة عبور" بمشاركة الفنان الكبير علي الحجار، وتشهد الاحتفالية أوبريت فني بعنوان "جيش الشمس"، بالإضافة إلى الورش واللقاءات المقامة في مختلف المحافظات لتكريم الشهداء وأسرهم.



ويستعد قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء لاستقبال الملتقى الثالث عشر للمرأة الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" يوم 5 أكتوبر ولمدة أسبوع، ويشهد العديد من ورش الحرف البيئية والتراثية للمرأة والفتيات من 6 محافظات حدودية وهي الوادي الجديد وأسوان ومطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، استمرارا لفعاليات الهيئة المكثفة بشمال سيناء ضمن خطة التنمية الثقافية للمحافظة وتزامنا مع انتصارات أكتوبر المجيدة.



كما تواصل هيئة قصور الثقافة فعاليتها المقامة ضمن معرض دمنهور السادس للكتاب المقام بمكتبة مصر العامة بمحافظة البحيرة حتى الخميس المقبل، بتقديم ورش فنية، وورش حكي، ومسرح عرائس للأطفال، وتعليم لغة الإشارة وغيرها من الفعاليات المقامة لذوي القدرات الخاصة وذلك خلال الفترة الصباحية، إلى جانب الفقرات الفنية التي تقدمها فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية خلال الفترة المسائية، وجناح الهيئة بالمعرض الذي يضم أحدث إصدارات الهيئة في السلاسل المتنوعة ويستقبل رواده يوميا من الساعة العاشرة صباحا.



وتستمر الهيئة في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الأنشطة المنفذة بالتعاون مع وزارة الأوقاف في المحافظات كافة، إلى جانب استمرار برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بقرى المنيا، المقام أسبوعيا بالتعاون مع المحافظة.



كما يحفل هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الأدبية، والفنية منها ورش تعليم الرسم، ورش الحكي، كتابة القصة، تعليم أساسيات الإيقاع، عمل تصميمات بالطين الأسواني، ورش إعادة التدوير، وورش المقامة للأطفال بعدد من المستشفيات وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة.







MENAFN30092023000132011024ID1107170106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث