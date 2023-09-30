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لو المساحة خلصت.. تعرف على أبرز طرق استخدام التخزين الخارجى مع أيفون؟

9/30/2023 11:31:44 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت تعاني من نفاد مساحة التخزين على
جهاز iPhone أو iPad فلحسن الحظ لا يزال بإمكانك الوصول إلى الملفات المخزنة على محرك أقراص خارجي.



فإذا كانت لديك ملفات كبيرة لا تحتاجها على أساس يومي أو تريد فقط تفريغ مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو وتحرير مساحة، فيمكنك توصيل محرك أقراص ثابت خارجي وإرسال هذه الملفات عبر.



حيث جعلت Apple ذلك ممكنًا مع إصدار iOS 13 في عام 2019 ، مع إضافة دعم أصلي لأجهزة التخزين الخارجية باستخدام موصلات Lightning و USB-C.




في هذا التقرير نعرض لك ما تحتاجه لجعل جهاز iPhone أو iPad يعمل مع محرك أقراص خارجي ، بما في ذلك أجهزة Apple المتوافقة معها والمحولات التي قد تحتاجها.


كيفية التأكد من تحديث iOS


للحصول على التوافق الأصلي مع أجهزة التخزين الخارجية ، سيحتاج جهاز iPhone أو iPad إلى iOS 13 أو نظام تشغيل أحدث ، مثل iOS 16.



ومع ذلك، ليست كل الأجهزة متوافقة مع أحدث إصدارات iOS و iPadOS.



إذا كان جهازك لا يمكنه الترقية إلى ما بعد iOS 12 (لذلك إذا كان iPhone 6 ، على سبيل المثال) ، فلا يمكنك استخدام جهاز تخزين خارجي.



ويمكن أيضًا تحديث كل جهاز يمكن تحديثه إلى iOS 13 أو iPadOS 13 إلى iOS 14 / iPadOS 14 و iOS 15 / iPadOS 15 و iOS 16 / iPadOS 16 ، لذا يمكنك الاطلاع على قائمة الأجهزة المتوافقة مع iOS 16 و iPadOS 16 إلى معرفة ما إذا كان جهازك مؤهلا.



إذا كان لديك جهاز متوافق ولكنك غير متأكد من إصدار iOS أو iPadOS الذي يعمل عليه فإليك كيفية التحقق:



الخطوة 1: اضغط لفتح تطبيق الإعدادات.



الخطوة 2: قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق عام.



الخطوة 3: اضغط على حول وتحقق من الرقم الموجود بجوار إصدار البرنامج. إذا كان أقل من 13 ، فانتقل إلى الخطوة التالية. إذا كان الإصدار 13 أو أعلى، فانتقل إلى القسم التالي من هذا الدليل.



الخطوة 4: ارجع إلى الشاشة العامة في تطبيق الإعدادات.



الخطوة 5: اضغط على تحديث البرنامج.



الخطوة 6: إذا كان هناك تحديث متاح ، فانقر فوق تنزيل وتثبيت. إذا كان جهازك محدثًا بالفعل ، فسيظهر على هذا النحو ، إلى جانب الإصدار الحالي المثبت وفقا لموقع ديجيتال تريند.



منفذ "لايتنج" مقابل USB-C


قبل توصيل جهاز خارجي بجهاز iPhone أو iPad ، تحقق من الموصل الذي يستخدمه.




طرحت شركة أبل منفذ Lightning في عام 2012 كجزء من هدف الشركة لجعل آيفون أقل نحافة.



إنه أصغر من منفذ USB-C الأكثر شيوعًا والذي تم تقديمه بعد عامين.



بينما كانت Apple جزءًا من عملية تصميم USB-C الشاملة ، فإن Lightning و USB-C هما تقنيتان منفصلتان ، لذا لا يمكن استبدالهما ، وستحتاج إلى كبلات مختلفة لكليهما.



يعد منفذ Lightning من Apple أقل نحافة من USB-C ، وهو مثالي لأجهزة iPhone و iPad.



يحتوي الموصل ، المسطح في التصميم ، على دبابيس مكشوفة ، بينما يحيط موصل USB-C المسامير.




يمكن أن يتعامل البرق مع ما يقرب من 12 واط من الطاقة ، على الأرجح أكثر ، بينما يدعم USB-C أكثر من 100 واط.



لا تزال جميع أجهزة iPhone الحديثة تستخدم منفذ Lightning ، لكن جميع أجهزة iPad الجديدة (iPad Pro و iPad Air و iPad mini و iPad من الجيل العاشر) تستخدم الآن USB-C.



يستمر الطراز الأساسي من الجيل التاسع من iPad ، والذي لا تزال Apple تبيعه حاليًا ، في استخدام منفذ Lightning القديم.



كيفية توصيل وحدة التخزين الخارجية فعليًا




قبل فتح قفل جهاز iPad أو iPhone والانتقال إلى البرنامج ، يجب عليك إنشاء اتصال مادي بين جهاز التخزين الخارجي والكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي.




إذا كان جهاز iPhone أو iPad والجهاز الخارجي يحتويان على مقابس متطابقة ، فقم بتوصيلهما عن طريق توصيلهما ببعضهما البعض باستخدام الموصل السفلي لجهاز Apple الخاص بك.



على سبيل المثال قد يستخدم محرك أقراص الإبهام أيضًا موصل إضاءة، مما يسمح له بالتوصيل مباشرة بأجهزة iPhone ومعظم أجهزة iPad.



أو قد يستخدم محرك أقراص ثابت خارجي موصل USB-C ، مما يسمح له بالتوصيل مباشرة بأجهزة iPad Pro.




خلاف ذلك إذا كانت الموصلات مختلفة، فستحتاج إلى شراء محول حتى يتمكن جهازك الخارجي من الاتصال بجهاز iPad أو iPhone.



إذا كان لديك جهاز Apple مزود بموصل Lightning وتحتاج إلى توصيل جهاز خارجي بموصل USB-C أو USB-A ، فإن أحد الخيارات هو Lightning to USB 3 Camera Adapter.



يتيح لك هذا المحول توصيل أكثر من مجرد أجهزة كاميرا خارجية من نوع USB-C و USB-A بجهاز Apple الخاص بك.



إذا كان لديك جهاز Apple مزود بموصل USB-C ، مثل iPad Pro ، وتحتاج إلى توصيل جهاز خارجي بموصل USB-A ، فإن Apple تبيع محول USB-C إلى USB.



كيفية تصفح الملفات من وحدة التخزين الخارجية
بمجرد توصيل جهازك الخارجي فعليًا بجهاز Apple الخاص بك، يمكنك استخدام تطبيق الملفات الأصلي للوصول إلى الجهاز الخارجي.



ملاحظة: لتحديد ملفات أو مجلدات متعددة، انقر فوق الخيار "تحديد" في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انقر فوق كل ملف أو مجلد تريد معالجته.



الخطوة 1: انقر لفتح تطبيق الملفات على جهاز iPhone أو iPad أو iPod Touch.



الخطوة 2: ضمن المواقع انقر فوق اسم محرك الأقراص الخارجي. في هذا المثال تمت تسميته ببساطة Drive.




على جهاز iPad ، تظهر محتويات جهازك الخارجي على اليمين. على iPhone و iPod Touch ، تظهر المحتويات على الشاشة التالية.



الخطوة 3: انقر فوق أي مجلد أو ملف بإصبعك لفتحه أو انقر مع الاستمرار بإصبعك على أي مجلد أو ملف مرئي لفتح قائمة فرعية للحصول على خيارات إدارة إضافية، بما في ذلك النسخ والنسخ والنقل والحذف وإعادة التسمية ووضع العلامات و التفضيل.



ماذا لو لم تتمكن من الوصول إلى جهاز التخزين الخاص بك؟


إذا لم تتمكن من الوصول إلى المستندات المخزنة على جهاز متصل، فجرّب خيارات تحري الخلل وإصلاحه هذه.



تحقق من الاتصال: تحقق جيدًا من توصيل أجهزتك بشكل صحيح بالمقابس والمحولات المناسبة. إذا كان لديك أسلاك ومحولات إضافية، فحاول استخدامها أو قم بتوصيلها بمنافذ مختلفة إذا استطعت.



تحقق من تنسيق ملف محرك الأقراص: تأكد من تنسيق جهاز التخزين الخارجي بحيث يمكن لكل من أجهزة Mac و iOS قراءته.



يفترض Windows تنسيق ملف NTFS، ولكن هذا ليس هو الحال مع Mac و iOS.



يدعم كلا النظامين exFAT ، لكن هذا التنسيق يدعم فقط الملفات التي يصل حجمها إلى 4 جيجابايت.



تحقق من متطلبات الطاقة: في بعض الأحيان لا تمتلك أجهزتك طاقة كافية لدعم محركات الأقراص الثابتة الخارجية.




قد تحتاج محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ومحركات الأقراص الثابتة وبعض الأجهزة الأخرى إلى طاقة أكبر مما يمكن أن يخرجه جهاز iPhone أو iPad.



استشر Apple: يمكنك دائمًا التواصل مع Apple مباشرةً لطرح أي أسئلة لديك بشأن المشكلات التي تمنع استخدامك لوحدة التخزين الخارجية.



استشر موقع ويب دعم Apple أو تحدث إلى أحد الخبراء في Genius Bar المحلي داخل المتجر.




يمكن لجهاز iPhone أو iPad الوصول إلى ملفاتك على أجهزة التخزين الخارجية ، طالما أن لديك المعدات المناسبة للقيام بذلك.



مع وضع ذلك في الاعتبار ، يمكن أن يعمل جهاز iPhone أو iPad الخاص بك كحل رائع لعرض هذه الملفات أو تحريرها أثناء التنقل وبعيدًا عن الكمبيوتر.











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