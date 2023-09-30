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أبل تكافح للحفاظ على ثغرة موجودة بـ App Store فى الصين.. اعرف السبب

9/30/2023 11:31:43 PM
(MENAFN- Youm7) تبحث شركة Appl عن طرق للتحايل على التشريعات المطبقة في الصين والتي من شأنها أن تمنع الشركة من إدراج التطبيقات الأجنبية على متجر تطبيقات iPhone في المنطقة ما لم تحصل على موافقة الحكومة.



ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، فقد التقت شركة أبل بمسئولين صينيين خلال الأشهر القليلة الماضية للتعبير عن مخاوفها بشأن كيفية تنفيذ القواعد الجديدة وكيف يمكن أن تؤثر التغييرات على عملائها الصينيين، وفقًا لتقرير ذا فيرج.



وفي أغسطس في وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) أنه سيُطلب من جميع مزودي تطبيقات الهاتف المحمول في البلاد تقديم تفاصيل الأعمال إلى الحكومة.



وسيؤدي هذا التغيير إلى إغلاق ثغرة بارزة في جدار الحماية الصيني العظيم الذي سمح للمطورين بنشر تطبيقاتهم من خلال متجر تطبيقات Apple دون الكشف عن تفاصيل أعمالهم للحكومة الصينية ، ومن المحتمل أن يتطلب ذلك منهم أيضًا الالتزام بمتطلبات الرقابة الصارمة ونقل البيانات في البلاد.



ويمكن لمستخدمي iPhone في الصين حاليًا استخدام App Store لتنزيل التطبيقات الغربية الشهيرة المحظورة في البلاد - مثل Instagram وFacebook وYouTube وWhatsApp وX (Twitter سابقًا) - والوصول إليها عن طريق تسجيل الدخول إلى المنصات من خلال حساب افتراضي، شبكة خاصة أو VPN.

ويُحظر أيضًا استخدام VPN غير المصرح به في الصين، على الرغم من أن ذلك لم يمنع الأشخاص من استخدام التطبيقات .



وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، أخبر المسؤولون الصينيون شركة Apple أنه يجب عليها التنفيذ الصارم للقواعد التي تحظر التطبيقات الأجنبية غير المسجلة من متجر التطبيقات، وبدأت متاجر التطبيقات المستندة إلى Android والتي تديرها شركات Tencent وHuawei وXiaomi وغيرها في المطالبة بأن تمتثل التطبيقات المدرجة على منصاتها للقواعد الجديدة، لكن Apple كانت مفقودة بشكل ملحوظ من القائمة الحديثة التي تضم 26 متجر تطبيقات أكملت أعمال حفظ الملفات تفاصيل.



وقد يواجه مقدمو التطبيقات الذين يرفضون تقديم الطلبات عواقب قانونية بعد انتهاء فترة السماح لاعتماد القواعد في مارس 2024 ، وقد تواجه شركة Apple أيضًا عقوبة مماثلة لاستضافة تطبيقات غير مسجلة على متجر التطبيقات الصيني الخاص بها، مما يجبر الشركة فعليًا على إزالة التطبيقات غير المتوافقة من المتجر. منصة.



ولا عجب أن تحاول شركة آبل محاربة القرار نظرًا لأن السوق الصينية تمثل حاليًا حوالي خمس مبيعات الشركة، حيث واجهت شركة Apple قيودًا تشغيلية مماثلة في المنطقة على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك القيود الزمنية على AirDrop بعد استخدامه في الاحتجاجات وإزالة آلاف الألعاب من متجر التطبيقات الصيني للامتثال لمتطلبات الترخيص لعمليات الشراء داخل التطبيق .







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