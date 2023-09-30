كل ما تحتاج معرفته عن ميزة البحث الجديدة فى تطبيق واتساب

MENAFN - Youm7) يواصل WhatsApp اختبار الميزات الجديدة على النظام الأساسي، وقدمت الشركة مؤخرًا العديد من الميزات والتغييرات الجديدة على إصدار Android من التطبيق، والآن، أبلغت WABetaInfo أن نظام المراسلة الفورية يختبر ميزة بحث جديدة لعلامة تبويب التحديثات.وفقًا للتقرير، يقال إن واتساب يختبر خيار البحث لعلامة التبويب "التحديثات" للسماح للمستخدمين بالبحث بسهولة عن شيء ما داخل هذا القسم المحدد، حيث يتم طرح علامة تبويب البحث الجديدة في الإصدار التجريبي من WhatsApp لإصدار Android 2.23.20.16 والتحديث متاح للتثبيت عبر متجر Google Play. ما هي ميزة البحث الجديدة في علامة التبويب التحديثات

استنادًا إلى التقارير، سيسمح زر البحث ضمن علامة تبويب التحديثات في شريط التطبيق العلوي للمستخدمين بالبحث عن تحديثات الحالة والقنوات التي تتم متابعتها والقنوات الأخرى التي تم التحقق منها. يمكن القيام بذلك دون فتح دليل القناة.

ما يوفره التحديث للمستخدمين

تُعد ميزة البحث الجديدة إضافة مرحب بها إلى تطبيق WhatsApp، وستجعل التطبيق أكثر سهولة في الاستخدام، إنها ميزة بسيطة، ولكنها ستحدث فرقًا كبيرًا في طريقة تفاعل المستخدمين مع التطبيق، وستسمح ميزة البحث الجديدة في واتساب للمستخدمين بالبحث عن رسائل وصور ومقاطع فيديو وروابط محددة ضمن قسم التحديثات في التطبيق، وهذه إضافة مرحب بها إلى WhatsApp، لأنها ستجعل التطبيق أكثر سهولة في الاستخدام. إنها ميزة بسيطة، ولكنها ستحدث فرقًا كبيرًا في الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع التطبيق.

فيما يلي بعض فوائد ميزة البحث الجديدة

سيتمكن المستخدمون من العثور على المعلومات بسرعة وسهولة أكبر.

سيتمكن المستخدمون من متابعة الرسائل والمعلومات المهمة. سيتمكن المستخدمون من توفير الوقت من خلال عدم الاضطرار إلى التمرير عبر قوائم طويلة من الرسائل. سيكون المستخدمون قادرين على أن يكونوا أكثر إنتاجية من خلال قدرتهم على العثور على المعلومات التي يحتاجونها بسرعة وسهولة. بشكل عام، تعد ميزة البحث الجديدة إضافة قيمة إلى WhatsApp من شأنها أن تجعل التطبيق أكثر سهولة في الاستخدام.