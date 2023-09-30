طرح تحديث أبل ميوزيك لنظام أندرويد في إصدار تجريبي.. إليك الميزات الجديدة

MENAFN - Youm7) بدأت شركة آبلفي طرح تحديث جديد لتطبيق الموسيقى على نظام أندرويدكإصدار تجريبي، يجلب التحديث بعض التغييرات والتحديثات بما في ذلك أدوات نمط iOS 17 الجديدة على أندرويد، بالإضافة إلى ذلك يتضمن التحديث أيضًا بعض الميزات الأخرى لتطبيق الموسيقى من أحدث إصدار لنظامiOS. ما هو مدرج في التحديث

يعد التحديث كبيرًا جدًا ويجلب أدوات جديدة لشاشة أندرويد الرئيسية من نظام التشغيل iOS 17. ويتضمن ذلك أداة "التشغيل الآن" الجديدة والتي تم تسميتها سابقًا باسم "Apple Music Player" على نظام أندرويد، من ناحية التصميم لا يزال الأمر كما هو.

عنصر واجهة المستخدم الآخر الذي يعد جزءًا من التحديث هو عنصر واجهة المستخدم "تم التشغيل مؤخرًا" والذي ينتقل من شبكة الغلاف الفني إلى عرض القائمة ويحتوي على الاسم والفنان.على الرغم من أن هاتين الواجهتين مجرد تحديثات، إلا أن هناك اداتين جديدتين تمت إضافتهما:التوصيات: تعرض هذه الأداة تشغيل أفضل الاختيارات والإصدارات الجديدة واثنين من الاقتراحات الأخرى من تطبيق الموسيقى.أهم المخططات: تسرد هذه الأدوات أفضل المخططات من الموقع أو المدينة التي يختارها المستخدمون.تأتي كلتا الأداتين مع اللون الأحمر المميز من آبل بالإضافة إلى اللون الديناميكي من أندرويد ومع ذلك، يبدو أن الأخير حاليًا معطل لأنه ينطبق على جميع المجالات باستثناء هذه الأدوات، كذلك تستخدم الأدوات الحالية صورة الألبوم غير الواضحة كخلفية اعتبارًا من الآن.والتغييرات أصبحت متاحة في تحديث Apple Music 4.5 لنظام التشغيل Android في الإصدار التجريبي، ما يعني أن الأدوات متاحة، ولكي تتمكن من استخدامها، سيتعين عليك التسجيل في برنامج Apple Music التجريبي من متجر Google Play.للقيام بذلك، توجه إلى متجر جوجل بلاي وابحث في تطبيقآبل ميوزيك ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر على زر الانضمام إلى النسخة التجريبية. بمجرد التسجيل، انتظر وصول التحديث وبمجرد توفره قم بتحديث التطبيق للحصول على أحدث إصدار تجريبي متاح.