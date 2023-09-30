ناسا تؤجل إطلاق مهمة الكويكب Psyche إلى هذا الموعد

MENAFN - Youm7) سيكون علينا الانتظار لمدة أسبوع آخر لرؤية مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا تنطلق، حيث كان من المقرر إطلاق المهمة متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا في 5 أكتوبر، لكن لم تنجح الأمور وفقا للخطة؛ حيث تم تأجيل عملية الإطلاق إلى 12 أكتوبر.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كتب مسؤولو ناسا في تحديث، "يسمح هذا التغيير لفريق ناسا بإكمال عمليات التحقق من المعلمات المستخدمة للتحكم في محركات الغاز البارد النيتروجينية الخاصة بالمركبة الفضائية".

وأضافوا: "تم تعديل المعلمات مؤخرًا استجابةً لتوقعات درجات الحرارة المحدثة"، كما يؤدي التأخير لمدة أسبوع واحد إلى تقليص فترة إطلاق Psyche بشكل كبير، والتي تستمر حتى 25 أكتوبر.

تم الإعلان عن هذا الأمر في نفس اليوم الذي أجرى فيه مديرو NASA وSpaceX مراجعة لاستعداد الطيران في مركز KSC.

وقال مسئولو ناسا، إنه خلال هذا الاجتماع، تم منح الضوء الأخضر لإجراء "إشعال ثابت" لصاروخ فالكون هيفي، وهو اختبار ما قبل الإطلاق القياسي، حيث يتم إطلاق محركات المرحلة الأولى للصاروخ لفترة وجيزة بينما تظل المركبة راسخة على الأرض.

سيكون إطلاق Psyche هو الثامن فقط من حيث الإطلاق لصاروخ Falcon Heavy، وهو ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل حاليًا بعد نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا، وستكون Psyche أول مهمة لناسا للمركبات الثقيلة.

تبلغ تكلفة مهمة Psyche 1.2 مليار دولار، والتي تعني بدراسة كويكب معدني غريب يحمل نفس الاسم، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستصل المركبة الفضائية إلى صخرة الفضاء Psyche التي يبلغ عرضها 170 ميلًا (280 كيلومترًا)، والتي تقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، في عام 2029.

يعتقد العلماء أن Psyche قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي، اللبنات الأساسية لعوالم مثل الأرض، والتي تم تجريد طبقاتها الخارجية الصخرية من خلال واحد أو أكثر من التأثيرات العنيفة، ولم يسبق للبشرية أن رأت مثل هذا الشيء عن قرب من قبل.