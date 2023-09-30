فندق الخليج البحرين يعيِّن بحرينيين لتولي مناصب في الإدارة التنفيذية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن فندق الخليج البحرين – الفندق الرائد في المملكة من فئة الخمس نجوم اليوم ترقية حميد علي إلى منصب المدير العام للفندق وذلك تقديراً لتفانيه والتزامه في خدمة النزلاء وإرضائهم مما لعب دوراً محورياً في نجاح الفندق إضافةً إلى كونه نائباً للمدير العام مسبقاً حيث أظهر صفات قيادية استثنائية وفهماً متقناً لقطاع الضيافة والفندقة.
كما تم تعيين محمود مختار نائباً للمدير العام والذي شغل خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب في فنادق عالمية جالباً معه كما من الخبرة في قطاع الضيافة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مجلس الإدارة وسياسته في تأهيل العناصر الوطنية في قطاع الفندقة لإنشاء حقبة جديدة من التميز والنجاح على الصعيدين المحلي والدولي للفندق والقطاع معاً.
وعلق كل من السادة حميد علي ومحمود مختار قائلين: «تسعدنا هذه الترقية وتولي هذه المناصب الإدارية ونحن مستعدون لقيادة طاقم العمل -كفريق موحد -ونتطلع إلى بدء هذه الرحلة المميزة لأن نرتقي بالفندق إلى مستويات جديدة من الفخامة وتعزيز مكانته كوجهة رائدة في قطاع الضيافة في البحرين».
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