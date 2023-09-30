فندق الخليج البحرين يعيِّن بحرينيين لتولي مناصب في الإدارة التنفيذية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬البحرين‭ ‬ – الفندق‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭ ‬اليوم‭ ‬ترقية‭ ‬حميد‭ ‬علي‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للفندق‭ ‬وذلك‭ ‬تقديراً‭ ‬لتفانيه‭ ‬والتزامه‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬النزلاء‭ ‬وإرضائهم‭ ‬مما‭ ‬لعب‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الفندق‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬نائباً‭ ‬للمدير‭ ‬العام‭ ‬مسبقاً‭ ‬حيث‭ ‬أظهر‭ ‬صفات‭ ‬قيادية‭ ‬استثنائية‭ ‬وفهماً‭ ‬متقناً‭ ‬لقطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬محمود‭ ‬مختار‭ ‬نائباً‭ ‬للمدير‭ ‬العام‭ ‬والذي‭ ‬شغل‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬في‭ ‬فنادق‭ ‬عالمية‭ ‬جالباً‭ ‬معه‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وسياسته‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬العناصر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفندقة‭ ‬لإنشاء‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والنجاح‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬للفندق‭ ‬والقطاع‭ ‬معاً‭.‬

وعلق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السادة‭ ‬حميد‭ ‬علي‭ ‬ومحمود‭ ‬مختار‭ ‬قائلين‭: ‬‮«‬تسعدنا‭ ‬هذه‭ ‬الترقية‭ ‬وتولي‭ ‬هذه‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬ونحن‭ ‬مستعدون‭ ‬لقيادة‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ -‬كفريق‭ ‬موحد‭ -‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬المميزة‭ ‬لأن‭ ‬نرتقي‭ ‬بالفندق‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الفخامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬