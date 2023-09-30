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صاري جدة ينهي الاختناقات المرورية

9/30/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al Watan) ساهم فتح جسر تقاطع صاري مع الملك فهد لخدمة السيارات العابرة بجدة في انسياب الحركة المرورية، كما أطلقت الأمانة نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة بتكلفة إجمالية للمشروعين تتجاوز 330 مليون ريال.
محاور رئيسة
سعت الأمانة إلى إنشاء الجسور والأنفاق وتحسين التقاطعات السطحية بدءا بالتقاطعات على المحاور الرئيسة، بهدف تحرير الحركة المرورية، وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الطرق ورفع كفاءتها، والحد من الاختناقات المرورية.
أكثر انسيابية
أشار المواطن صالح القحطاني إلى أنه منذ افتتاح مشروع جسر طريق صاري خفت حدة الاختناقات المرورية التي كنا نعاني منها كل صباح، موضحا أن نقل دوار الفلك الى موقع مجاور اعطي الموقع جمال وحافظ على هوية المجسمات التي عرفت بها جدة. كما أكد المواطن عبد العزيز أحمد أن المشروع يعتبر من أهم الإنجازات التي حققتها الأمانة للتخلص من الاختناقات المرورية التي كنا نعاني منها سابقا وأرهقتنا، ولكن بعد إطلاق المشروع أصبح السير أكثر انسيابية ولا يوجد به تكدس للمركبات حتى في وقت الذروة، إذ ساهم المشروع في تحرير شارع صاري على محور طريق الملك فهد بين الشمال والجنوب من منطقة وسط المدينة ((البلد)) حتى مطار الملك عبدالعزيز، كما ساهم في تخفيف العبء عن محور طريق المدينة المنورة.
شبكة الطرق
نفذت الأمانة خلال السنوات الأخيرة أكثر من 40 جسرا ونفقا، للارتقاء بمستوى شبكة الطرق بالمحافظة وتسهيل الحركة المرورية، وفق خطة نقل شاملة تنفذ إلى ما بعد عام 2030، مرتكزة على مفاهيم شبكات النقل والمواصلات.

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