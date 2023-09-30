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مخاوف من درنة جديدة بعد تحذيرات من سيول في ليبيا

9/30/2023 11:30:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق جهاز طب الطوارئ والدعم في ليبيا تحذيرا لسكان جنوب غرب البلاد من تشكل السيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.
وقال الجهاز، في بيان، إنه من المتوقع أن تشهد المنطقة الجنوبية هطول أمطار غزيرة في الأيام القادمة، مع التغيرات المناخية التي تشهدها، وفي ضوء التنبؤات الجوية الحالية.
وأضاف أن هذه الأمطار الغزيرة قد تتسبب في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه نظرا لوجود مناطق منخفضة في المنطقة.
وتزامن هذا الإعلان مع مخاوف، أعرب عنها سكان محليون يعيشون بالقرب من سدود متهالكة في ليبيا، من تكرار المأساة بسبب عدم الصيانة.
وأكد السكان في تصريحات لـ «العربية.نت» احتمال تعرض سد وادي كعام، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 33 مليون متر مكعب من المياه، للانهيار في حال امتلائه، بما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى سيل جارف على غرار ما جرى في مدينة درنة جراء الإعصار «دانيال».
وأوضحوا أنهم يخشون امتلاء السد مجددا وتكرار ما حدث، لأن هطول الأمطار بما يزيد عن حده سيؤدي إلى طوفان وسيل قوي جدا سيغطي زليتن ووادي كعام والخمس، خصوصا أن تلك السدود لم تخضع لعمليات صيانة منذ أكثر من 10 سنوات، في حين تعتبر هذه السدود أحد أكبر السدود الترابية بمنطقة غرب ليبيا.

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