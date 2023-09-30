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إقليم ناغورني قره باغ يوشك أن يفرغ من الأرمن والمعارضة تتظاهر وتتهم باشينيان بالوقوف متفرجا

9/30/2023 11:30:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بات إقليم ناغورني قره باغ شبه خال من الأرمن، مع إعلان السلطات في يريفان أمس أن أكثر من 100 ألف منهم فروا في أعقاب العملية العسكرية الخاطفة التي انتهت بانتصار أذربيجان وإعلان حل الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد.
وفي ظل صعوبات تعترض استقبالهم وبانتظار وصول بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقييم الحاجات الإنسانية إلى المنطقة، تظاهر معارضو رئيس الحكومة الأرميني نيكول باشينيان، متهمين إياه بالوقوف متفرجا أمام هجوم باكو الخاطف.
وتظاهر نحو ألفي شخص في يريفان أمس تضامنا مع الزعيم الانفصالي السابق للإقليم روبن فاردانيان الذي قاد الحكومة من نوفمبر 2022 حتى فبراير هذا العام.
وقالت نظلي باغداساريان، المتحدثة باسم باشينيان، إن «100.417 شخصا دخلوا إلى أرمينيا» منذ استسلام الانفصاليين في 20 سبتمبر، أي أكثر من 80% من عدد السكان الأرمن في المنطقة وكانوا يقدرون قبل الهجوم الأذربيجاني بنحو 120 ألفا.
وكتب أرتاك بلغاريان، الوسيط السابق لحقوق المدنيين في قره باغ، على منصة «إكس»: «لم يبق سوى بضع مئات من الموظفين في القطاع العام والعاملين في مجال الإسعاف والمتطوعين وأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، وهم يستعدون بدورهم للمغادرة»، مؤكدا أن هذه المعلومات «غير رسمية».
وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أمس مقتل جندي أذربيجاني برصاص قناص من مواقع القوات المسلحة الأرمينية على الحدود بين البلدين.
وقالت الوزارة إن «الجندي قتل بعد الظهر» على أراضي أذربيجان «انطلاقا من قرية زركند في أرمينيا»، لافتة إلى أن «وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية اتخذت إجراءات للرد».

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