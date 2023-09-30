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وفاة عسكري بحريني رابع جراء الهجوم الحوثي والجيش اليمني يتهم الميليشيا بالتصعيد في تعز

9/30/2023 11:30:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مملكة البحرين استشهاد عسكري رابع في وحدتها المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم حوثي غادر قبل أيام.
ونعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان أوردته وكالة الانباء الرسمية «بنا»: «الملازم أول حمد خليفة الكبيسي الذي استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى صباح يوم الاثنين الماضي».
وأضاف البيان أن الهجوم وقع «خلال تأدية الشهيد لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها».
وعلى صعيد آخر، اتهم الجيش اليمني، ميليشيا الحوثي، بالتصعيد العسكري في مختلف جبهات محافظة تعز جنوب غربي اليمن، رغم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام.
وقال محور محافظة تعز العسكري في بيان صحافي امس إن «ميليشيا الحوثي جددت من تصعيدها العسكري مؤخرا في مختلف جبهات المحافظة».
وأضاف البيان أن «مواجهات اندلعت بين الجيش وميليشيا الحوثي يومي الخميس والجمعة الماضيين في جبهتي الأقرض جنوب المحافظة، ومنطقة كمب الروس شمال شرق مدينة تعز، اثر إحباط الجيش محاولتي تسلل للميليشيا».
وأشار إلى اندلاع «اشتباكات متقطعة في جبهات غرب تعز بعد تصعيد ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة».
واعتبر الجيش اليمني في بيانه هذا التصعيد «تحديا سافرا لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطراف دولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن».

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