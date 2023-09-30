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كييف تسعى لتكون مركزا للصناعات الدفاعية وموسكو تتعهد بضم مزيد من أراضي أوكرانيا

9/30/2023 11:29:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية»، في محاولة لاستقطاب مزيد من المجموعات العسكرية لبناء معداتها في بلاده تسهيلا لمواجهة الغزو الروسي.
وقال زيلينسكي خلال افتتاح المنتدى «مهمتنا الأولى هي الانتصار في هذه الحرب وإعادة السلام المستدام الى شعبنا، والأهم أن يكون موثوقا. سنحقق هذه المهمة بالتعاون معكم». وأعرب عن رغبة بلاده في أن تنتج محليا «المعدات اللازمة لدفاعنا... والأنظمة الدفاعية المتقدمة التي يستخدمها جنودنا لتمنح أوكرانيا أفضل النتائج في الميدان»، وذلك أمام المنتدى الذي يحضره مسؤولون من أكثر من 30 دولة و250 شركة للتصنيع العسكري.
من جهته، أشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في افتتاح المنتدى إلى اهتمام بلدان افريقية ليس فقط بشراء أسلحة من أوكرانيا بل بتصنيعها أيضا.
ويأتي المنتدى في وقت تطالب أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الغربية لدعم هجوم مضاد بدأته مطلع يونيو الماضي لاستعادة مناطق تسيطر عليها القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها ومازالت نتائجه دونما كانت تأمل كييف ودول غربية في تحقيقه.
في المقابل، أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيديف أن موسكو ستسيطر على أراض إضافية في أوكرانيا، وذلك بعد مرور عام على ضم أربع مناطق أوكرانية اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنه تحقيق لمشروع «روسيا الجديدة» الإمبراطوري.
وكتب مدفيديف على تليغرام امس «ستستمر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى فناء النظام النازي في كييف بشكل كامل وتحرير الأراضي الروسية أصلا من أيدي العدو».
وأكد ان «النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا».
من جانبه، تعهد بوتين بإحداث «تجديد وتنمية اجتماعية واقتصادية» في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو.
وقال الرئيس الروسي في كلمة مصورة بثها «الكرملين» امس انه «من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة (مشروع الامبراطورية المتمثل بضم موسكو لجنوب أوكرانيا وشرقها)، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا».

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