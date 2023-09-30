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ترامب يسخر من منافسيه الجمهوريين ديسانتيس بدوني لكان ميتا وكريستي خاسر

9/30/2023 11:29:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبنى مجلس النواب الأميركي أمس إجراء لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الإدارة الفيدرالية قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.
وأحيل النص ـ الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 ـ على مجلس الشيوخ، وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الأمر الذي أيده الديموقراطيون. وبعد التصويت، قال مكارثي: لم نحصل سابقا على أصوات كل الجمهوريين في المجلس ولكن يمكننا اليوم المضي قدما، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن لم يخاطبنا بشأن احتمالات الإغلاق الحكومي وكنت أعمل على تحقيق إنجاز.
من جهة أخرى، هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا. وقال ترامب «كنت أنا من أعاد اللون الأحمر الى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو»، في إشارة إلى دي سانتيس، مستذكرا الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، وأكد الرئيس السابق «بدوني لكان ميتا». ووفقا لاستطلاع حديث أجرته شبكة إن بي سي نيوز، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.
في آناهايم، وصف ترامب أيضا المرشح كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي بأنه «خاسر». وسخر الرئيس السابق مجددا من المظهر الجسدي لخلفه الرئيس جو بايدن الذي يأمل بأن يحل محله في البيت الأبيض، قائلا لجمهوره إن الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما «لا يستطيع حتى النزول من على منصة».
من جهة اخرى، أقام ترامب دعوى قضائية ضد ضابط استخبارات بريطاني سابق، جمع ملف سيئ السمعة يشير إلى وجود علاقات مزعومة بين الرئاسة الروسية (الكرملين) وفوز الرئيس السابق بالانتخابات. وأفادت وثائق قضائية بأن ترامب حرك دعوى تتعلق بجمع بيانات ضد ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل وشركته الاستخباراتية «أوربيس»، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

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