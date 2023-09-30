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إعادة النظر بعمل المراكز الصحية

9/30/2023 11:29:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سبق أن طلبنا من وزارة الصحة وضع آلية جديدة لعمل المراكز الصحية وأقسام الطوارئ والعيادات خلال الإجازات الرسمية نظرا لما تعانيه أقسام الطوارئ خلال تلك الفترة من ضغط كبير على الخدمات الصحية.
حلول إجازة ذكرى المولد النبوي أعاد من جديد ضرورة طرح هذا المقترح إلى الواجهة.
نحن الآن في موسم تكثر فيه الأمراض الموسمية، في المقابل تكون هناك زيادة في أعداد المراجعين على المراكز المناوبة، لكن عددها لا يكفي، كما أنه لا يخف الضغط على أقسام الطوارئ التي هي بالأساس تعمل بواقع طاقة متواضعة بعيادة أو عيادتين لمختلف الأقسام، الأمر الذي يتطلب بذل جهد أكبر لحل المشكلة.
مطلوب من وزارة الصحة تشغيل جميع مراكزها أو زيادة عدد المراكز المناوبة في مختلف المحافظات خلال العطل الرسمية، وهذا ليس بصعب على الوزارة، حيث إن هناك بدلا إضافيا وخفارة يتقاضاه الأطباء والفنيون، بإمكان الوزارة ممثلة في المناطق الصحية أن تقوم بتوزيع الكوادر توزيعا صحيحا على المراكز، وتشغيلها خدمة لأهالي المنطقة بدلا من إغلاق عدد كبير من المراكز المناوبة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
بات من الضروري إيجاد آلية عمل جديده لهذه المراكز، وتشغيلها في العطل على فترة واحدة، إضافة إلى ذلك العمل على زيادة أعداد المراكز المناوبة وتزويدها بكل أنواع الأدوية بدلا من وضعها الحالي، حيث إن معظم المراكز المناوبة لا يجد فيها المراجع بعض الأدوية المهمة، ما يجعله يلجأ إلى الصيدليات الخاصة او إلى أقسام الطوارئ التي تتعدى مدة الانتظار فيها ساعتين وأكثر خصوصا أقسام الباطنية بسبب زيادة عدد المراجعين.
نتمنى من وزارة الصحة فتح مزيد من المراكز المناوبة إضافة إلى زيادة أعداد عيادات الطوارئ خصوصا في أقسام الباطنية والأطفال لأنه من غير المعقول أن محافظة مثل الجهراء يعمل قسم طوارئ الباطنية في عيادتين لتقديم الرعاية الصحية لأهالي المحافظة في معادلة يصعب حلها.
الوضع يحتاج من المسؤولين في وزارة الصحة إلى النزول للميدان لأقسام الطوارئ، ومشاهدة وضع الانتظار الذي يعيشه المرضى، بأعينهم ومعالجة ذلك الأمر ومحاسبة المقصر إن وجد.
أخيرا، يجب البحث عن السبب في هذا الوضع، وستجدون أن آلية توزيع الأطباء هي السبب المباشر في مدة الانتظار بالطوارئ، ومنا إلى من يهمه الأمر.

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