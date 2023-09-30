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مدرسة نسيبة.. وجدارها المترنح

9/30/2023 11:29:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في مدرسة نسيبة بنت كعب المتوسطة بمنطقة الروضة، الحائط يهتز ويترنح، وقد يؤول إلى السقوط على من يمر بجانبه أو يمسه دون قصد، في وضع محفوف بمخاطر تحدق ببناتنا الطالبات، ولاتزال شكوى إدارة المدرسة حتى الآن تنتظر أن يتم التعامل مع المسألة بما يتناسب مع حجم المشكلة، وأن يتخطى التفاعل مع الشكوى بأكثر من الرد بعدم توافر ميزانية، على الرغم من الإقرار بوجود شروخ خطيرة وتصدعات كبيرة في هذه المدرسة.
قصة هذا الجدار المترنح تم تداولها وانتشارها في الآونة الأخيرة، ومخاوف الطالبات والمعلمات وأولياء الأمور بلغت مبلغا عظيما، فتوالت الشكاوى، وكثرت المخاطبات من إدارة المدرسة إلى مكاتب المختصين في وزارة التربية، لكن حتى الآن لم يتحرك ساكن وبقي الحذر والتخوف من ملامسة هذا الجدار، فهل ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك ونصلح؟
ناقوس الخطر يدق في هذه المدرسة، وفي مدارس أخرى غيرها، مما يحتاج إلى تغيير الاستراتيجية المتبعة في وزارتنا الكريمة والتي ترهن حتى الضروريات الطارئة بتوافر الميزانية، فكيف نأمن على بناتنا وأبنائنا؟ وكيف يستقيم تركيزهم في الدرس وإصغاؤهم للعلم في فصول تعاني من رداءة التكييف؟ فالكثير منهم يخرجون من بوابات المدارس بثياب مبللة وأجسام متعرقة من حر فصول غير مهيأة بالشكل الكافي للتعليم.
لعل من الجدير أن يكون هناك فريق متخصص من مكتب الوزير لعمل جولات عشوائية على جميع مدارس الكويت، يتم من خلالها متابعة جودة المباني والمكيفات وخزانات الماء والحمامات، وتوافر مواد التنظيف والمستلزمات، والاستفادة من بند المعونة الاجتماعية في الجمعيات التعاونية للصيانة والعناية، وقبل ذلك تفنيد ما تم إجراؤه خلال شهور من العطلة الصيفية، فهناك مسؤولية أمام الله حيال ما يعانيه الأبناء والبنات والمعلمون والمعلمات، من مشاهد توجع القلب في مؤسساتنا التعليمية.
كلمة أخيرة: خلال 6 أشهر فقط، قامت الإمــارات العربية المتـــحدة بتشـييد 11 مجمعا تعليميا متكاملا ومجهزا بأحدث التقنيات الذكية، والطاقة النظيفة، تجمع جميع المراحل الدراسية كلها تحت سقف واحد، وضمنت بمسارح ومكتبات وملاعب خضراء وحمامات سباحة وسبورات ذكية وكاميرات مراقبة، وغرف نوم للاستراحات القصيرة، وعيادات طبية على أعلى مستوى، وقاعات طعام رائعة بدلا من كافيتريا تقدم الساندويشات والبفك والأغذية غير الصحية، وتم تشغيل هذه المجمعات بالكامل لتكون تحت مظلة التعليم الحكومي وليس الخاص.
أما نحن في درة الخليج، فإن بعض مدارسنا باشرت الفصل الدراسي الجديد دون أن تصل إلى ما هو أقل من الطموح في صيانتها ونظافتها واستعداداتها، والأمر لا يستدعي أكثر من قرار حازم من وزارة التربية يعالج أي قصور في مؤسساتنا التعليمية. والله الموفق.

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