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معلمون أو مدونون و((فاشينستا))

9/30/2023 11:29:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع بدء العام الدراسي، يحرص كثير من أولياء الأمور والتلاميذ على متابعة حسابات المدارس والمعلمين في المنصات الاجتماعية، حيث أصبح لكل مدرسة حساب على منصة اجتماعية تنشر من خلالها معلومات المدرسة من الجداول والخطط الأسبوعية والنشرات والأنشطة الدراسية، والجميل أن هناك منصات وحسابات تثبت وتدل على ثقافة المبادرة والتطوع التي يتمتع بها المدرسون الحاليون، فيقومون بعرض الدروس حسب المنهج وتدريس مهارات تعليمية سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، إضافة إلى مواد أخرى يستفيد منها المتعلمون، ولا يغيب عن أحد أهمية ما يقدمه المعلمون الأفاضل خصوصا من مهارات تساعد أولياء الأمور ممن لديهم أبناء في مراحل التأسيس لمتابعة ومراجعة الدروس مع أبنائهم، كما تساعد الطلبة في المراحل المتقدمة على الدراسة وتثبيت المعلومة والتمرين على حل الأسئلة، ما يوفر على الأهالي الوقت وتكاليف الدروس الخصوصية، حتى وإن كانت بعض التطبيقات التعليمية الإلكترونية مقابل رسوم مادية.
علاوة على ذلك، يقوم أساتذة متقاعدون وحاليون بعرض طرق تحضير الدروس مع تبادل المعلومات والخبرة والدعم والمشورة بين المعلمين، وبما أن كل شيء له جانب مشرق وآخر مظلم، يجب علينا أن نحذر من خطورة السماح بمتابعة التلاميذ لحسابات معلميهم الشخصية وبالعكس، فمتابعة الحياة الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، ومشاركة المعلومات السرية للطلبة والمعلمين قد تؤدي إلى مشكلات في الخصوصية، وخلق إشاعات ونشر الأقاويل على المعلمين وقد تكون بابا للتحرش والتميز والتنمر، كما قد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية جميع الأطراف في غنى عنها، حيث إن الشهرة على منصات التواصل جاذبة للبعض ولا نستثني منها مهنة التعليم، وما يميز المهنة من هيبة لدى الطلبة وما يمثله المعلم من قدوة حسنة، ما يستلزم تنظيم عملية ممارسة بعض المعلمين مهنة المدونين و«فاشينستا» المنصات الاجتماعية، فليس من المناسب أن تقوم قلة منهم بتسجيل حسابات عامة على المنصة الاجتماعية حاملة لقب المعلمة أو أبلة والمعلم أو أستاذ يمارسون فيه ما يقوم مشاهير «السوشيال ميديا» تحت اسم التعليم.

imandashtti@

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