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اليوم العالمي للمسنين بين الألم والأمل

9/30/2023 11:29:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في 14 ديسمبر 1990، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (45/106) يوم 1 أكتوبر من كل عام بوصفه اليوم العالمي للمسنين.
تتلخص أهداف هذا اليوم في: التوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعلاجية لكبار السن، تعزيز الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض، توفير التكنولوجيا الملائمة والتأهيل، تدريب الموظفين في مجال رعاية كبار السن، توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات كبار السن، حث المنظمات غير الحكومية والأسر على تقديم الدعم للمسنين لاتباع أسلوب صحي جيد، والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين.
هذه المناسبة مهمة جدا على كل المستويات، خاصة أن هذه الفئة لا يستهان بها، اذ يتوقع أن يكون عددهم في العالم أكثر من 800 مليون نسمة، كما يتوقع زيادة العدد لأكثر من ملياري مسن بحلول عام 2050، منهم من سيفقد القدرة على الحركة أو تصبح حركته محدودة، وعدد من التغيرات الفيزيولوجية والبيولوجية والاجتماعية والنفسية التي تعوق توافق المسن مع أسرته ومجتمعه بشكل عام وتؤثر على حالته النفسية والجسمية وتواصله مع محيط بيئته الاجتماعية، ويفقد المسن مكانته في المجتمع، ويعاني من سوء تكيف مع البيئة المادية المحيطة به، مما يستدعي ضرورة حماية المسنين من الضغوط النفسية والاجتماعية، لا نحتفل فقط ونخصص لهم يوما نقرأ عنه في الميديا.
وضع المسنين عندنا يختلف، ويحتاجون لأكثر من ذلك بكثير، لأسباب متعددة منها أن بعضهم يشعر بأن حياتهم انتهت لأسباب كثيرة، منها: الشعور (بالدونية) وإحساس البعض منهم بعدم رغبة المجتمع فيهم، لأنهم لم يعودوا قادرين أو صالحين لتقديم النفع والفائدة لهم ولأسرهم. كما تحتل مشكلة القلق مرتبة متقدمة من بين مشكلاتهم النفسية، بسبب الوضع الصحي - التقاعد - الانفصال والإحساس بالوحدة والفراغ - الخوف من الموت - مواجهة أحداث مؤلمة مثل: فقدان شخص عزيز، تراجع المنزلة الاجتماعية والاقتصادية بعد التقاعد، وجود أمراض جسدية مسبقا مثل أمراض القلب، تهميش دور كبار السن، بالإضافة إلى الإهمال من قبل افراد المجتمع، والتعامل معهم بطريقة لا تتوافق وأعمارهم وما قدموه لمجتمعهم. كما يحاصرهم الشعور بالحزن بسبب فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة، والشعور بأن ما كان يسرهم لم يعد سارا لهم، وصعوبة النوم أو الإفراط فيه، وكذلك الشعور بالغضب والانفعال العصبي أو الخمول، مع نوبات من شحذ العواطف برغبة جامحة، والشعور بالتعب المزمن والشديد، ضعف التركيز الفكري وصعوبة اتخاذ القرارات.
تـــلك بعض المعاناة التي يدير البعض ظهورهم عنها عند التــعـــامل مع المسنين كأنهم ليسوا معنيين بالأمر، على الرغم من أن هؤلاء المسنين هم سبب وجودنا في هذه الحياة، وهكذا يصبح هذا اليوم العالمي للمسنين كالحبوب المسكنة (Brufen)، تخفف آلامهم لبعض الوقت ولكــن الكثيرين منهم يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.

MENAFN30092023000130011022ID1107170072

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