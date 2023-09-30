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مسودة تنظيم الإعلام لغير زماننا

9/30/2023 11:29:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طبعا من صميم الأعمال السيادية للدولة ان تنظم الاعلام على أراضيها تحت قيود الحريات الدستورية.
لكن من المعلوم ان ثورة المعلومات والتواصل العالمي حطمت جميع أدوات ووسائل القيود الرقابية الحكومية، ومهما حاولت واجتهدت لكبح جماح هذه الثورة، فإن الوسائل الالكترونية في كل ساعة تبهر الانسانية بالمزيد من الأعاجيب! حتى الموتى أيقظتهم من قبورهم فأصبحوا يتحدثون صوتا وصورة! بما لم يتكلموا به قط في حياتهم، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي، مما يهدد المجتمع الانساني بنكسة أخلاقية غير مسبوقة تتضاءل معها المحظورات السياسية، مما يضعف المؤسسات التربوية وحماة القيم، إلا ما شاء الله تعالى.
إن مسودة تنظيم الاعلام الكويتي الجديد المطروحة للتقييم، بجانب إيجابياتها لكن توجد فيها سلبيات ومواجع، فبالإضافة الى ما طرحه الاعلامي الاستاذ فيصل الدويسان في دراسته المميزة والمنشورة في «الأنباء» (2023/9/28)، نورد ملاحظاتنا السريعة التالية مع التغافل عن تفاصيلها التي تحتاج الى دراسة متأنية ليس محلها هنا:
1- مبالغ الكفالة تصل الى نصف مليون دينار والغرامات الى 40 ألفا، مبالغ فيها، وتعجيزية، كما ان ذلك يشجع المواطنين على تأسيس مؤسساتهم الاعلامية خارج البلاد، والبث الفضائي من هناك كفيل بالانتشار العالمي ومنها وطنهم الكويت!
2- أثناء اعداد هذا المقال وصلني من موقع إدارة الواتساب: «كيفية إنشاء قناة واتساب» خلال ثوان معدودة دون أن يتضمن شروطا ومستندات وخبرات ودفع كفالات بآلاف الدنانير ولا غرامات بالمثل!
علاوة على عشرات من القنوات الممنهجة من خارج البلاد وتبث الى العالم ولها مستقبلوها الكثر هناك من دون ان يستطيع القانون الكويتي ان يطولها.
فكان الأفضل تسهيل انشاء قنوات محلية بشروط ميسرة، ليسهل رقابتها مباشرة.
3- في كل أداة إعلامية بمسودة القانون تشترط ان يكون المتقدم لها او المسؤول الاول فيها جامعيا!
بمعنى يحق لدكتور الطب البيطري ان يطلب ترخيصا اعلاميا بينما خريج المعاهد التطبيقية تخصص علوم اجتماعية وإنسانية مرفوض تماما!
نقيض الدولة التي تردد انها مهتمة بهذا النوع من التعليم العملي وتشجع عليه!
والأدهى والأمر أن واقعنا اليوم يشهد في كل بيت ان الاطفال الذين لا يكادون يبلغون السادس من الابتدائي يفهمون بتعقيدات الاعلام عبر الهواتف الذكية كمصدر ومستقبل وإعادة بث البرامج وإنشاء القنوات وفك رموز الهكر واعادة البرمجة...إلخ!
4- المادة 38 من المسودة، تجرم نشر المؤلفات والمطبوعات التي تقرر عدم نشرها أو تداولها. والمواد 41 حتى 46 تضع شروطا وتقرر اجراءات معقدة أمام طباعة الصحف الأجنبية في الكويت! وهو أمر مع الأسف يثير السخرية! فالنشر الالكتروني للكتب والمصنفات الفنية، يتم الآن عبر الفضاء العالمي برمشة العين ومجانا! بل تعاني الصحف اليوم من تراجع نسبة شراء النسخ الورقية، وتعتمد نشر النسخ الالكترونية قبل ان تدور مكائن الطبع. وقس على ذلك الكتب والأفلام والبرامج المتداولة المتاحة والممنوعة.
بل تنتشر خرائط إلكترونية للعالم، ما عليك الا أن تضع طرف اصبعك على أي دولة لتنطلق اذاعتها!
والخلاصة ان مسودة هذا القانون بعموميته كتبت لزمان ماض غير زماننا هذا! حتى وإن كان هذا من حق الدولة لا ينازعها أحد فيه، لكن القوانين الاعلامية المحلية لم تعد ذات جدوى مع ثورة المعلومات الالكترونية والاتصالات الفضائية. أصبحت الانسانية في مواجهة تحديات غير مسبوقة لا جدوى في مواجهتها إلا بتبني الشفافية وبمزيد من حماية الآراء وحق الاطلاع على المعلومات وتداولها، والتوسع في تشجيع الرقابة الشعبية بالنقد والاعتراض، والمصداقية والجدية في محاربة الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، وهو أمر يحتاج الى جهود أممية أشمل من أن تقوم دولة بمفردها.

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