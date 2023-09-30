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منظمة التجارة العالمية: الأردن يحقق تغييرات مهمة بأنظمته التجارية والاستثمارية

9/30/2023 11:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






أظهرت خلاصة تقرير المراجعة الثالثة التي أجرتها منظمة التجارة العالمية للسياسة التجارية للأردن أن المملكة أجرت تغييرات مهمة على أنظمتها التجارية والاستثمارية من خلال إصلاح التعريفة الجمركية وإطار الاستثمار الجديد.
وبين التقرير الصادر اخيرا عن المنظمة ان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة التي تم فيها مراجعة السياسة التجارية للاردن للأعوام (2016-2022) بلغ 1.6 % على الرغم من حدوث أول انكماش اقتصادي للبلاد في عام 2020 منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الوباء، الذي عطل بشكل كبير معظم الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الصادرات والسياحة.
وأشار إلى أن الأردن يتمتع بواحد من أعلى مستويات تحويلات العمال والمنح العامة في العالم (حوالي 11 % من الناتج المحلي الإجمالي) فيما يتمثل التحدي الهيكلي الرئيسي الذي يواجهه الأردن في خفض معدل البطالة المرتفع، وخاصة بين العاملات الشابات.
وأوضح التقرير أن عدم الاستقرار الإقليمي أدى إلى قطع ممرات تجارية مهمة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في الصادرات وزيادة حادة في تكاليف الطاقة من الوقود المستورد كما أن الاقتصاد معرض بشكل خاص للمخاطر التي يفرضها تغير المناخ وللتعامل مع هذه المشكلة، فيما تم إطلاق أول خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ في الأردن في عام 2021.
ولفت إلى أن الأردن اتخذ خلال الجائحة، تدابير السياسة المالية والنقدية لدعم الاقتصاد ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن ربط الأردن بالدولار الأميركي، المدعوم باحتياطيات دولية كافية، كان بمثابة مرساة فعالة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
وبحسب التقرير بلغ متوسط التضخم السنوي 1.9 % بين عامي 2016 و2022، على الرغم من ارتفاعه إلى 4.2 % في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء فيما قام الأردن بتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي وأدى هذا، إلى جانب التدابير الرامية إلى احتواء النفقات غير ذات الأولوية، إلى توفير مساحة للإنفاق الاجتماعي والرأسمالي أثناء الجائحة.
وأوضح التقرير أن الأردن عانى من عجز مالي مستمر خلال قيد المراجعة فيما يرى صندوق النقد الدولي أن السلطات تحرز تقدما نحو الإصلاحات الهيكلية المالية المهمة، بما في ذلك من خلال إصلاح جمركي كبير خلال الفترة 2022-2028.
وأكد التقرير أن الأردن يعاني تقليديا، من عجز في الحساب الجاري مما يعكس خللا هيكليا طويل الأمد في المدخرات والاستثمارات يتم تمويله عن طريق الاقتراض من الخارج.
وبحسب التقرير بلغ متوسط هذا العجز 7.4 % من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2016 و2022، مدفوعا بعجز كبير في التجارة الخارجية ناجم عن واردات السلع الوسيطة والاعتماد الكبير على منتجات الطاقة كما تأثر الحساب الرأسمالي والمالي، الذي يمول تقليديا عجز الحساب الجاري، بانخفاض إيرادات السياحة والتحويلات خلال الوباء.
وبحسب التقرير، فأنه بسبب محدودية الأراضي الزراعية في الأردن وقلة الموارد النفطية، تلعب التجارة الدولية دوراً مهما في اقتصادها، وصادرات السلع الرئيسية في الأردن هي البوتاس والمنتجات ذات الصلة مثل الأسمدة خلال الفترة 2016-2022، زادت صناعة المنتجات الكيماوية حصتها من إجمالي الصادرات السلعية.
وفقا للتقرير تعتبر الولايات المتحدة أكبر وجهة تصدير منفردة للأردن، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى صادرات الملابس (ربع إجمالي الصادرات السلعية) فيما ما يزال الوقود أكبر فئة استيراد واحدة، على الرغم من انخفاض حصته خلال الفترة قيد الاستعراض ويأتي حوالي نصف الواردات السلعية للمملكة من أوروبا والشرق الأوسط مجتمعين.
وأشار التقرير إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية انخفضت من حوالي 1.800 مليون دولار أميركي في الفترة
(2016-2017)إلى 768 مليون دولار أميركي خلال الفترة(2018-2021)، ثم انتعشت إلى حد ما لتصل إلى 1.139 مليون دولار أميركي في عام 2022.
ولتشجيع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحد من الروتين/تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، تم إنشاء وزارة الاستثمار في عام 2021 لتحل محل هيئة الاستثمار الأردنية وكذلك قانون بيئة الاستثمار الجديد رقم 21 لعام 2022 دخل حيز التنفيذ ومع ذلك، ما يزال الاستثمار الأجنبي محظورا في بعض القطاعات وبعضها (مثل النقل الجوي والخدمات الأخرى) لديها قيود على حقوق الملكية تقل عن 50 %.
واكد التقرير أن الأردن يشارك بفعالية في منظمة التجارة العالمية، حيث قدم عدة إخطارات خلال فترة المراجعة، اعتبارا من حزيران(يونيو) 2023، كان لدى الأردن 20 إخطارا معلقا، لا سيما في مجال الزراعة (يشير آخر إخطار إلى عام 2014) ولم يقدم بعد أي إخطار بموجب الاتفاق العام بشأن التجارة والخدمات ولم يشارك الأردن مطلقا في إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية والأردن من الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الدولية ومراقب في اتفاقية العمل المشتركة.
ووفقا للتقرير، لدى الأردن 7 اتفاقيات تجارية إقليمية سارية المفعول مع 52 اقتصادا خلال فترة المراجعة، وقع الأردن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع المملكة المتحدة وأنهى اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
في كانون الثاني (يناير) من 2022، وافق مجلس الوزراء على إصلاح جمركي كبير خلال الفترة 2022-2028 ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يؤدي الإصلاح إلى الحد من التهرب الضريبي والفساد، ولكن أيضا إلى خفض الإيرادات الجمركية بنسبة 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب بسبب انخفاض متوسط التعريفة الجمركية.
وبحسب التقرير صادق الأردن على اتفاقية تسهيل التجارة في عام 2017 وقام بتعديل قانون الجمارك في عام 2018 وفقا لأحكام اتفاقية تسهيل التجارة. تم تنفيذ جميع أحكام TFA تقريبا وكما هو منصوص عليه في التعديلات، ألغى الأردن متطلبات القنصلية الخاصة بفواتير الاستيراد؛ تسمح التعديلات أيضا بالمعالجة المسبقة للوصول للإجراءات الجمركية فيما بدأ الأردن بتطبيق النافذة الواحدة للإجراءات الجمركية والحكم المسبق على التصنيف والمنشأ.
وبين التقرير انه خلال فترة المراجعة للاعوام (2016-2022)، قام الأردن بإصلاح نظامه الضريبي والحوافز، وذلك من خلال تخفيف العبء الضريبي وتحفيز الاقتصاد فيما تم إنهاء حوافز ضريبة الدخل المتعلقة بأداء صادرات البضائع في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018، وشكلت الضرائب على التجارة الدولية المحصلة على الحدود من الواردات حوالي 25 % من إجمالي إيرادات الضرائب كل عام في المتوسط.
مع هذه التغييرات، يتم الآن تقديم الحوافز الضريبية ليس فقط للشركات العاملة في المناطق الحرة ومناطق التنمية، ولكن أيضا للشركات في جميع أنحاء الأردن، إذ تتوفر للشركات حوافز غير ضريبية (مثل الخصومات على إيجار الأراضي العامة والطاقة والمياه) توظيف ما لا يقل عن 50 % من النساء في قوتها العاملة.
وبحسب التقرير تعتبر شركة مصفاة البترول الأردنية المحدودة (JPRCL) وشركة مناجم الفوسفات الأردنية المحدودة (PMC)‏ هما مؤسستان تجاريتان حكوميتان حيث تتمتع شركة مصفاة البترول الأردنية المحدودة بحقوق حصرية لاستيراد النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية للاستخدام المحلي، في حين تتمتع شركة مناجم الفوسفات الأردنية المحدودة بحقوق حصرية لاستيراد وتخزين وبيع المواد المتفجرة المستخدمة لأغراض التعدين والمحاجر.
وتمتلك شركة مناجم الفوسفات الأردنية المحدودة أيضا حقوق استخراج الفوسفات الحصرية لأربعة مناجم في الأردن بالإضافة إلى ذلك، يقتصر تصدير الجلود الخام والجلود المصنعة على شركة الدباغة الأردنية والأسمنت البورتلاندي على شركة مصانع الإسمنت الأردنية.
وقام الأردن بتحديث إطار المشتريات الحكومية مع دخول نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لعام 2022 حيز التنفيذ وأنشأ نظامًا موحدا للمشتريات العامة، وعزز الشفافية والمساءلة في نظام المشتريات وتنطبق القواعد المنصوص عليها في اللائحة على جميع الجهات الحكومية، وكذلك المؤسسات العامة بما في ذلك قام الأردن مؤخراً بتحسين نظام حماية براءات الاختراع الخاص به لمواءمة التزاماته الدولية تتم حماية براءات الاختراع لمدة 20 عاما والتصميمات الصناعية لمدة 15 عاما و 10 سنوات للعلامات التجارية المعروفة وقابلة للتجديد.
ووفقا للتقرير ساهمت الزراعة والأنشطة المرتبطة بها بنسبة 5.3 % في الناتج المحلي الإجمالي للأردن عام 2022 فيما يوجد استراتيجية التنمية الزراعية( 2020-2025) تستهدف زيادة الناتج المحلي الزراعي بنحو 40 % خلال هذه الفترة.
ويواجه القطاع الزراعي العديد من المعيقات المتعلقة بصغر حجم المزارع، والمناخ الجاف، ونقص مياه الري فيما تتمثل أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040 ) توفيرمياه الري والحد من إستخدام المياه العذبة كمياه للري ويتطلب الحصول على تراخيص الإستيراد لعدد من السلع الزراعية والمواد الغذائية.
وبحسب التقرير، تخضع بعض السلع وخاصة الأغذية المشتقة من الحبوب، لمراقبة الأسعار وتدعمها الحكومة، التي تطبق أيضاً تدابير لدعم المنتجين المحليين للقمح والشعير.
خلال فترة المراجعة، كانت هناك زيادة كبيرة في إجمالي إيرادات كل من الصناعات الاستخراجية (لا سيما الفوسفات والبوتاس) والصناعات التعدينية التحويلية (مثل الأسمنت) وفي حصة صادرات التعدين من إجمالي الصادرات ويعود ذلك جزئيا إلى برامج الحكومة للتنقيب عن الخامات المعدنية، مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجية الوطنية حيث صدر قانون جديد للموارد الطبيعية في عام 2018 لتنظيم أنشطة التعدين بهدف تنمية الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام.
ووفقا للتقرير يستورد الأردن 84 % من إجمالي احتياجاته من الطاقة، معظمها من النفط الخام والغاز فيما تدعو الاستراتيجية الرئيسية لقطاع الطاقة(2020-2030) إلى توفير إمدادات طاقة مستقبلية مستدامة، وتنويع مزيج الطاقة الوطني، وزيادة الاعتماد على حصة موارد الطاقة المحلية، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الطاقة وتكلفة إمدادات الكهرباء.
وتنشط الدولة بشكل واسع في قطاع الكهرباء من خلال الملكية الكاملة أو الجزئية للعديد من محطات التوليد، والملكية الكاملة لشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) التي تمتلك وتدير شبكة النقل.
وتم تطبيق نظام جديد لتعرفة الكهرباء، مما أدى إلى الحد من الدعم المتبادل وتم تصميمه ليكون محايدًا من حيث الإيرادات بالنسبة لشركة الكهرباء الوطنية، ولتقليل تعرفة الكهرباء لقطاعات الأعمال الرئيسية وإصلاح نظام التعرفة المنزلية بطريقة تدريجية.
وبين التقرير أن قطاع الخدمات ما يزال هو المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي، بحصة تبلغ حوالي الثلثين. ويرى برنامج صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي الفرعي ظل يتمتع باداء جيدة على الرغم من الوباء فيما قام البنك المركزي الأردني بتعزيز رقابته الاحترازية على القطاع المالي وفي يونيو 2021، تم نقل المسؤوليات الإشرافية لقطاع التأمين إلى البنك المركزي.
وبلغت حصة قطاعي الاتصالات والنقل من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 3.5 % و5.3 % على التوالي.
وبما أن الأردن موطن للعديد من المواقع الدينية والثقافية، فإن السياحة تساهم بنسبة 12.2 % من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف حوالي 3 % من إجمالي القوى العاملة وبموجب استراتيجيته السياحية(2021-2025)، يهدف الأردن إلى تقليل تأثير الوباء ومضاعفة عدد السياح والإيرادات بحلول عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أطلقت في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020، برنامج الأولويات الاقتصادية للحكومة 2021-2023 ‏(EPP)، والذي يتضمن ثلاثة أهداف رئيسية: تمكين القطاع الخاص من توفير فرص عمل للأردنيين؛ تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ وزيادة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات. وترتكز خطة ممارسات التوظيف على ثلاث ركائز: تحسين بيئة الأعمال والاستثمار؛ وتعزيز المنافسة وزيادة فرص العمل؛ ودعم القطاعات ذات الأولوية (السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة).
وفي حزيران (يونيو) من 2022، تم الإعلان عن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، والتي تهدف إلى تعزيز النمو ونوعية الحياة على مدى 10 سنوات من خلال خلق مليون فرصة عمل جديدة. وتحسين ترتيب الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية والبيئة والازدهار والاستدامة؛ والتوسع في القطاعات الخدمية والصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
يشار إلى أن هذه المراجعة هي الثالثة التي يستكملها الأردن منذ الانضمام إلى المنظمة في العام 2000 وذلك بعد تحقيق النجاح في المراجعة الأولى والثانية في عامي 2008 و2015 على التوالي.





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