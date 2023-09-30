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لا مفاجآت ببطولة كأس الأردن ومواجهات قوية في ثمن النهائي

9/30/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






أسفرت منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن للموسم 2023-2024، عن نتائج منطقية ومتوقعة، ولم يشهد الدور أي مفاجآت، حيث صعدت الفرق الأكثر خبرة وقدرة على المنافسة إلى دور ثمن النهائي من البطولة.
وتأهلت كافة فرق دوري المحترفين، إضافة الى أربعة فرق من دوري اندية الدرجة الأولى، ليكتمل مشهد مباريات دور الـ 16، التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على ملاعب الفرق التي حملت أرقاما فردية في القرعة.
وسمحت مباريات دور الـ32، للأجهزة الفنية الوقوف على الحالتين البدنية والفنية، خصوصا للقطبين الوحدات والفيصلي، بعدما دفع المدير الفني للفيصلي، التونسي غازي الغرايري والمدير الفني للوحدات، رشيد جابر، بكافة الأوراق الفنية وعملا على تطبيق خطة تخدم تحضيرات الفريقين للاستحقاقات الآسيوية المقبلة.
واستفادت بقية الأندية من المباريات، لرفع الجاهزية الفنية والتحضير لمنافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين، في ظل عدم خوض مباريات الأسبوع السادس بسبب تعليق الأندية للمشاركة، والحال ينطبق على فرق أندية الدرجة الأولى التي تستعد للمشاركة في منافسات الأسبوع الرابع من دوري "المظاليم" والذي ينطلق مساء اليوم.
وأظهرت عدد من المباريات الفروق الفنية بين فرق المحترفين والدرجات الأخرى وفارق الإمكانيات، وحظيت المباريات بمتابعة من جماهير الفرق القادمة من المحافظات، وساهم النقل التلفزيوني لكافة مباريات الجولة في منح فرصة لجماهير فرق الدرجة الأولى والثانية لمتابعة فرقها.
وأفرزت المباريات عن مواجهات قوية ونارية، ينذر معظمها بمنافسة شديدة ومثيرة، في ظل لقاءات تجمع فرق دوري المحترفين لا تقبل القسمة على اثنين، والهدف وحيد وهو تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسات على اللقب، حيث يلتقي شباب الأردن مع الصريح، الأهلي مع معان، الرمثا مع السرحان، مغير السرحان مع الوحدات، الحسين مع اليرموك، الجليل مع شباب العقبة، السلط مع الجزيرة، وسحاب مع الفيصلي.
وحققت 10 فرق من دوري المحترفين الفوز في مبارياتها، حيث سجل الفيصلي أعلى نتيجة في منافسات دور الـ 32 بتغلبه على فريق حرثا بثمانية أهداف دون مقابل، وتجاوز الوحدات حامل اللقب ضيفه جرش بهدفين نظيفين، وحقق السلط انتصارا على العربي بهدفين لهدف، وفاز شباب الأردن على دير أبي سعيد 3-1، معان على اتحاد الرمثا بهدفين من دون رد، وتغلب الحسين على عمان FC بهدفين لهدف، والأهلي على العالية بهدفين نظيفين، وسحاب على البقعة بهدف وحيد، وشباب العقبة على الوحدة بثلاثية نظيفة، والرمثا على وادي الريان بسداسية نظيفة.
وعانى مغير السرحان والجليل كثيرا قبل التأهل، خصوصا الثاني الذي أدرك هدف التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق لاعبه محمد العدوان، ليتأهل الجليل على حساب دوقرة بالركلات الترجيحية 4-2، بعد التعادل بالوقت الأصلي 2-2، وتجاوز مغير السرحان صما بالركلات الترجيحية 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.
ورمت فرق الجزيرة والسرحان واليرموك والصريح قفاز التحدي أمام فرق المحترفين، ونجحت في التواجد معها في الدور المقبل، ففاز السرحان على أم القطين بهدف وحيد، واليرموك على الهاشمية بالنتيجة ذاتها، وتخطى الصريح عقبة جاره الطيبة بهدفين من دون رد، وفاز الجزيرة على مرج الحمام بهدف وحيد.

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