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مانشستر سيتي يتلقى الهزيمة الأولى.. ونابولي يواصل التعافي

9/30/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ألحق وولفرهامبتون الخسارة الأولى بضيفه حامل اللقب مانشستر سيتي، بفوزه عليه 2-1 أمس السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز هدفي وولفرهامبتون كل من مدافع مانشستر سيتي روبن دياز (13 بالخطأ في مرماه) وهوانج هي تشان (66)، فيما أحرز جوليان ألفاريز هدف مانشستر سيتي الوحيد (58).
وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في الصدارة مؤقتا، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 7 نقاط.
حاول مانشستر سيتي السيطرة على مجريات اللقاء في وقت مبكر، وجرب المدافع مانويل أكانجي حظه بتسديدة بعيدة المدى علت المرمى في الدقيقة الثالثة.
وأنقذ المدافع الخبير كريج داوسون مرمى وولفرهامبتون من هدف محقق في الدقيقة السادسة، عنما أبعد تمريرة زميله السابق ولاعب مانشستر سيتي ماثيوس نونيز أمام المرمى، قبل أن يصل إليها المتحفز إيرلينج هالاند.
ووجّه جناح مانشستر سيتي جيريمي دوكو تسديدة ارتدت من مدافع قبل أن تمر بجانب القائم الأيسر في الدقيقة السابعة.
وتمكن وولفرهامبتون من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة عشرة، عندما بذل بيدرو نيتو مجهودا مضاعفا، ليخترق من الناحية اليمنى، قبل أن يمرر عرضية أمام المرمى، أكملها المدافع روبن دياز بطريق الخطأ في مرمى فريق مانشستر سيتي.
وواجه نونيز وضعا صعبا، حيث وجه له جمهور وولفرهامبتون هتافات معادية طوال الشوط الأول، ومرت تسديدة من دوكو بجانب مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 22.
وأهدر مانشستر سيتي فرصة معادلة النتيجة في الدقيقة 27، عندما نفذ الأرجنتيني ألفاريز ركلة حرة، ارتقى لها ناثان أكي برأسه، لترتدت من ظهير وولفرهامبتون نلسون سيميدو، وتصل مجددا إلى المدافع الهولندي الذي أنقذ الحارس جوزيه سا محاولته الثانية.
وخطف لاعب مانشستر سيتي فيل فودين الكرة من آيت نوري ليتقدم بها على خط المرمى، قبل أن يبعد سا تمريرته في الدقيقة 29.
وحاول دوكو مرة أخرى أن يهدد مرمى وولفرهاميتون عبر اختراق وتسديدة من الجناح الأيسر، بيد أن كرته حادت عن طريق المرمى في الدقيقة 40.
وكاد نونيز يهز شباك فريقه السابق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بيد أنه سدد من موقف مريح في مكان وقوف الحارس سا.
وبعد مرور 5 دقائق من عمر الشوط الثاني، أطلق دياز تسديدة بعيدة متسرعة استقرت في المدرجات خلف مرمى وولفرهامبتون.
ولم يستغل هالاند تمريرة من البديل أوسكار بوب داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52، وتمكن سيتي من معادلة النتيجة في الدقيقة 58، عندما نفذ ألفاريز ركلة حرة فوق الحائط البشري، لتستقر مقوسة في شباك وولفرهامبتون.
ومرر جوميز لاعب وولفرهامبتون كرة ذكية إلى نيتو الذي أوشك على التسديد نحو المرمى، قبل أن يقوم أكانجي بتدخل حاسم وقوي في الدقيقة 64.
وكاد مانشستر سيتي يتقدم بالنتيجة في الدقيقة 66، عندما وصلت تمريرة بوب إلى أكانجي الذي تعدت كرته الحارس قبل أن يبعدها داوسون من خط المرمى.
واستعاد وولفرهامبتون أفضليته بعدها بلحظات، عندما ارتدت محاولة هوانج هي تشان إلى ماثيوس كونيا، فأعادها الأخير إلى المهاجم الكوري الجنوبي الذي سدد الكرة في الشباك.
وضغط مانشستر سيتي من أجل التعادل مجددا، وأطلق البديل كالفن فيليبس تسديدة منخفضة مرت بجانب القائم القريب في الدقيقة 76.
ووصلت الكرة خارج منطقة الجزاء إلى ظهير سيتي كايل ووكر، الذي أرسل تسديدة قوية، سيطر عليها الحارس سا في الدقيقة 86.
وقال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "مبروك للذئاب، لقد استحقوا ذلك. لقد أتيحت لنا الفرص وواجهنا صعوبات في التعامل مع التحولات ولعبوا هم بشكل جيد للغاية".
وأضاف: ""كنا هناك واستقرينا بشكل جيد والسؤال هو عندما يكون المنافس أسرع، علينا أن نقبل ذلك".
وعن كيفية تعامله مع الإصابات التي ألمت بفريقه في الآونة الأخيرة، أجاب جوارديولا: "سيعود برناردو (سيلفا) قريبًا وسيعود جون (ستونز) قريبًا، وسنرى عدد اللاعبين الذين لدينا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".
وعما إذا كانت الخسارة في كأس الرابطة أمام نيوكاسل يونايتد، قد أثرت على أداء اللاعبين اليوم، قال المدرب الإسباني: "إنها بطولة مختلفة، في نيوكاسل كنا أفضل بكثير من اليوم والآن ننتقل إلى المرحلة التالية".
وتناول جوارديولا أيضا تأثير غياب لاعب الوسط الموقوف رودري بقوله: "رودري لاعب مهم. لا يمكننا الاعتماد عليه وعليك توفير لاعب آخر يلعب هناك".
وعن أداء ماتيو كوفاسيتش، قال المدرب: "كان جيدًا. ماتيو لاعب استثنائي وكانت هذه المرة الأولى التي يلعب فيها في هذا المركز. عندما نفوز ونخسر نفعل ذلك معًا. اليوم لم نكن في أفضل حالاتنا
شدد أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي الخناق على مانشستر سيتي عندما قلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة بعد فوزه الثمين على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة.
واستعاد "المدفعجية" التوازن عقب سقوطهم في فخ التعادل أمام الجار توتنهام 2-2 في المرحلة الماضية.
وبكّر أرسنال بالتسجيل عبر جناحه الدولي بوكايو ساكا، عندما استغل كرة مرتدة من القائم الأيمن اثر رأسية للبرازيلي جابريال جيسوس فتابعها داخل المرمى الخالي (17).
وحصل الفريق اللندني على ركلة جزاء في الدقيقة 44 إثر عرقلة إيدي نكيتياه داخل المنطقة من قبل ماكسيميليان أرونز، فتركها ساكا الى القائد النروجي مارتن أوديجارد الذي انبرى لها بنجاح مسجلا الهدف الثاني.
وحصل آرسنال على ركلة جزاء ثانية مطلع الشوط الثاني اثر عرقلة أوديغارد من المدافع راين كريستي، فانبرى لها هذه المرة الدولي الألماني كاي هافيرتز بنجاح أيضاً (53)، قبل أن يختم المدافع بن وايت المهرجان بالهدف الرابع (90+3).
وأكرم أستون فيلا وفادة ضيفه برايتون عندما تغلب عليه 6-1 وارتقى الى المركز الرابع.
وفرض أولي واتكينز نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" مع تمريرة حاسمة.
وحسم أستون فيلا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية بينها ثنائية واتكينز (14 و21) وهدف للمدافع الإكوادوري بيرفيس إستوبيان بالخطأ في مرمى فريقه (26).
وقلص برايتون الفارق مطلع الشوط الثاني عبر مهاجمه الدولي الإسباني المعار من برشلونة أنسو فاتي (50) لكن أستون فيلا رد بثلاثية عبر واتكينز (65) وجاكوب رامزي اثر تمريرة من الأخير (85) والبرازيلي دوجلاس لويز (90+7).
وهي الخسارة الثانية تواليا لبرايتون بعد الأولى أمام تشلسي 0-1 الأربعاء في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة، والثانية له في الدوري فتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس مؤقتا فارق الأهداف أمام أستون فيلا الذي حقق فوزه الثالث تواليا والخامس هذا الموسم.
وجاء سقوط برايتون قبل رحلته إلى فرنسا الخميس المقبل لمواجهة مرسيليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).
وانتكس ماشستر يونايتد مجدداً بخسارته امام ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله الدنماركي يواكيم أندرسن، بتسديدة رائعة بيمناه "على الطاير"، مستغلاً ركلة حرة جانبية انبرى لها إيبيريتشي إيزي (25).
وثار الفريق اللندني لخسارته امام يونايتد على ملعب أولد ترافورد بالذات 0-3 الأربعاء في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.
وهي الخسارة الرابعة ليونايتد هذا الموسم فتجمّد رصيده عند تسع نقاط وتراجع الى المركز العاشر.
وتابع نيوكاسل صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً والرابع هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين سجلهما الباراغوياني ميغل ألميرون بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جيمس ترافورد (14)، والسويدي ألكسندر إيزاك (76 من ركلة جزاء).
واستعاد وست هام توزانه بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما جارود بووين (24) والتشيكي توماش سوتشيك (37).
وعاد إيفرتون إلى سكة الهزائم بخسارته امام ضيفه لوتون تاون الوافد حديثاً الى دوري الاضواء، بهدف لدومينيك كالفيرت-ليوين (45) مقابل هدفين للويلزي توم لوكيير (24) وكارلتون موريس (31).
وهو الفوز الأول للوتون تاون هذا الموسم.
ويلعب اليوم نوتنجهام فوريست مع برنتفورد، على أن تختتم المرحلة غدا بلقاء فولهام مع تشلسي.
سيري أ
واصل نابولي سلسلة انتصارته في "السيري آ" بفوزه الكبير خارج قواعده على ليتشي (0-4)، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت على ملعب "فيا ديل ماري"، بافتتاح الجولة السابعة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
دخل حامل اللقب للاستراحة متقدما بأفضلية الهدف الذي سجله المدافع النرويجي ليو سكيري أوستيجارد برأسية في الدقيقة 16.
لم تكد تمر 6 دقائق من عمر الشوط الثاني حتى استطاع فريق الجنوب أن يعزز تقدمه بفضل مهاجمه وهدافه النيجيري المتألق فيكتور أوسيمين، ليرفع محصلته إلى 5 أهداف يجاور بها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.
وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، أنهى لاعب الوسط الشاب جيانلوكا جايتانو الأمور تماما بالهدف الثالث.
ثم اختتم ماتيو نابوليتانو رباعية الضيوف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.
وبهذا يواصل نابولي انتصاراته للجولة الثانية تواليا بعد التعثر في 3 جولات متتالية في المسابقة (خسارة وتعادلين)، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة يقفز بها مؤقتا للمركز الثالث.
كما أن الفوز يمنح الفريق دفعة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال عندما يستقبل فريق الجنوب ريال مدريد الإسباني على ملعب "دييجو أرماندو مارداونا" في ثاني جولات دور المجموعات.
على الجانب الآخر، تكبّد ليتشي مرارة الخسارة الثانية تواليا، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع بشكل مؤقت.
الليجا
اقتنص رايو فاييكانو نقطة ثمينة من براثن ضيفه مايوركا بتعادله الإيجابي القاتل (2-2) أمس، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب "فاييكاس" في العاصمة مدريد، انتهت الـ45 دقيقة الأولى بهدف في كل شبكة، حيث كانت البداية مبكرة للغاية من جانب أصحاب الملعب منذ الدقيقة الرابعة بفضل الجناح الشاب ألفارو جارسيا الذي أضاف الهدف الثاني له في الموسم، بعد هدفه في شباك غرناطة في الجولة الثانية.
ولكن قبل نهاية الشوط بدقيقة، واصل المهاجم الكوسوفي المخضرم فيدات موريكي مسلسل هز شباك فرق الليجا للمباراة الرابعة على التوالي، مسجلا هدف التعادل لمايوركا، ورافعا رصيده إلى 4 أهداف يزاحم بها أصحاب الصدارة بخمسة أهداف جود بيلينجهام وألفارو موراتا، وروبرت ليفاندوفسكي، ثم في الدقيقة 59 أضاف أنتونيو سانشيز هدف التقدم لمايوركا.
وبينما كان الضيوف في طريقهم للثلاث نقاط، أنقذت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" الفريق المدريدي من الخسارة، واستدعت الحكم لركلة جزاء سجلها النجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو بنجاح في الشباك.
ورغم أنه التعادل الثالث على التوالي لفاييكانو في الدوري، إلا أن هذه النقطة أنقذت الفريق من خسارة كانت وشيكة (الثانية في الموسم).
ورفع التعادل رصيد فاييكانو إلى 12 نقطة في المركز السابع مؤقتا.
في المقابل، فرّط فريق المكسيكي خافيير أجيري في فوز كان في المتناول، وكان سيكون الأول بعد خسارة (5-3) أمام جيرونا، ثم تعادل ضد برشلونة في الجولة الماضية منذ أيام بهدفين.
وأصبح رصيد مايوركا 7 نقاط في المرتبة الـ14 بشكل مؤقت.
البوندسليجا
انفرد باير ليفركوزن موقتاً بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على مضيفه ماينتس متذيل الترتيب 3-0 أمس السبت ضمن المرحلة السادسة.
وحافظ ليفركوزن على سجله الخالي من الخسارة حيث حقّق خمسة انتصارات مقابل تعادل واحد، مواصلاً بروزه تحت قيادة الدولي الاسباني السابق ومدربه الحالي تشابي ألونسو.
ورفع ليفركوزن رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطة عن شتوتجارت واثنتين عن بوروسيا دورتموند.
وسجّل اهداف ليفركوزن الهولندي سيب فان دن بيرج (18 خطأ في مرماه)، الاسباني أليكس جريمالدو (59) ويوناس هوفمان (65).
وتقدم شتوتجارت الى المركز الثاني مؤقتًا، عقب فوزه على مضيفه كولن بهدفي دينيز أونداف (68 و88).
ويعيش كولن أسوأ ايامه، حيث لم يحرز سوى نقطة واحدة ويقبع في منطقة الخطر بالمركز 16.
وانتزع فولفسبورج، سابع الترتيب، فوزًا ثمينًا من أينتراخت فرانكفورت الثامن بثنائية نظيفة على ارضه في "فولكسفاجن أرينا".
وتابع المهاجم الدنماركي يوناس ويند تألقه، بتسجيله هدفي فريقه (31 و84).
وواصل أونيون برلين، رابع الموسم الماضي، انتكاسته ومُني بخسارة رابعة توالياً أمام هايدنهايم الصاعد حديثًا بهدف وحيد سجله يان-نيكلاس بيستيه (59).
ويحتل أونيون برلين الذي يخوض هذا الموسم غمار دوري الابطال المركز الحادي عشر بست نقاط، خلف هايدنهايم الذي تقدم إلى المركز التاسع بسبع نقاط.
وحقّق بوروسيا مونشنجلادباخ فوزه الأول هذا الموسم بعد تخطيه مضيفه بوخوم 3-1.
وسجّل اهداف مونشنجلادباخ فلوريان نويهاوس (27) والفرنسي الحسان بليا (37 و45+3)، مقابل هدف وحيد لبوخوم سجله الفرنسي الآخر أنتوني
لوسيا (68). -(وكالات)

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