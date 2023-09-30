الدوري الإسباني.. ريال مدريد يهزم جيرونا بثلاثية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه مساء اليوم السبت على مضيفه جيرونا بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثامنة من الليغا.
ورفع النادي الملكي رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثاني، في حين تجمّد رصيد جيرونا عند 19 نقطة في المركز الثالث.
افتتح خوسيلو التسجيل في الدقيقة 17 وأضاف الفرنسي أوريليان تشواميني الهدف الثاني في الدقيقة 21 قبل أن يسجّل الإنجليزي جود بيلينغهام الثالث في الدقيقة 71 من عمر المباراة.
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