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الدوري الإسباني.. ريال مدريد يهزم جيرونا بثلاثية

9/30/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه مساء اليوم السبت على مضيفه جيرونا بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثامنة من الليغا.
ورفع النادي الملكي رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثاني، في حين تجمّد رصيد جيرونا عند 19 نقطة في المركز الثالث.

افتتح خوسيلو التسجيل في الدقيقة 17 وأضاف الفرنسي أوريليان تشواميني الهدف الثاني في الدقيقة 21 قبل أن يسجّل الإنجليزي جود بيلينغهام الثالث في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

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