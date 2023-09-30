بتسعة لاعبين.. ليفربول يخسر في الزفير الأخير أمام توتنهام

بتسعة لاعبين.. ليفربول يخسر في الزفير الأخير أمام توتنهام
التاريخ
9/30/2023 11:29:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نجح توتنهام من خطف فوزًا مثيرًا أمام نظيره ليفربول بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وأكمل ليفربول اللقاء بتسعة لاعبين في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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